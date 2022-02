Rússia x Ucrânia: saiba quais são os impactos da guerra para o Brasil

O Brasil amanheceu nesta quinta-feira (24/2) com a notícia do ataque da Rússia à Ucrânia. Explosões e sirenes foram ouvidas em várias cidades do país, deixando moradores desesperados. O confronto vem após dias de tensão e ameaças por parte do governo Russo, de Vladimir Putin.

Em pronunciamento, Putin disse que a Rússia não poderia “tolerar ameaças da Ucrânia” e recomentou que os soldados ucranianos “largassem suas armas e voltassem para casa”. Além disso, o líder russo afirmou que não aceitará nenhum tipo de interferência estrangeira, caso aconteça, a Rússia responderá de um jeito nunca visto antes na história.

De acordo com o ministro ucraninano de Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, a ordem é que a invasão seja em larga escala. “Cidades pacíficas da Ucrânia estão sob ataque. Esta é uma guerra de agressão”, escreveu.

A Ucrânia informou que, até o momento, pelo menos 50 pessoas morreram e anunciou o fechamento do espaço aéreo para a aviação civil. O ministério ucraniano das Infraestruturas justificou a decisão apontando “elevado risco para a segurança” do setor.

Mas afinal, qual o impacto da guerra entre a Rússia e Ucrânia para o Brasil?

O primeiro impacto da crise entre a Rússia e Ucrânia que pode ser sentido de forma direta pelo Brasil é o mercado financeiro. Nesta quinta-feira (24), o preço do petróleo ultrapassou US$ 100 pela primeira vez em mais de sete anos. O impacto pode ser sentido pois a Rússia é um dos grandes produtores de petróleo e o conflito afeta o mercado do produto.

Outro impacto para os brasileiros é no preço dos alimentos, que podem subir, uma vez que a Ucrânia é responsável pela venda de 17% do milho do mercado mundial, embora esteja atrás do Brasil, EUA e Argentina. Em contrapartida, a Ucrânia e Rússia exportam 30% do trigo comprado pelo mundo.

Afetando ainda o mercado financeiro, as cotações do dólar e ouro também dispararam após o anúncio da invasão russa. A ação também atingiu o mercado de criptomoedas, que fez o bitcoin cair abaixo dos US$ 35.000.

Diante da crise, a capacidade brasileira de importação de fertilizantes e insumos agrícolas também é afetada, prejudicando assim o setor agrícola. Em 2021, a Rússia foi responsável por cerca de 25% do volume total da origem dos fertilizantes para o Brasil.

Em questões políticas, o Brasil será afetado diretamente conforme a posição que tomar no Conselho de Segurança das Nações Unidas, onde assumiu um assento não-permanente desde o início de janeiro.

Na última quarta-feira (23), antes da invasão russa, o embaixador do Brasil na Organização das Nações Unidas (ONU), Ronaldo Costa Filho, já havia afirmado à CNN que o objetivo seria buscar uma negociação para amenizar os conflitos.

Brasileiros na Ucrânia

A Embaixada do Brasil em Kiev emitiu uma nota pedindo para que os brasileiros saiam do local, se possível. Veja a íntegra da nota: