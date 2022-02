Goiás altera calendário de pagamento do IPVA 2022; confira novas datas

O governo de Goiás, por meio da Secretaria da Economia, alterou provisoriamente o calendário de pagamento do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) 2022. Confira abaixo as novas datas.

Pela Instrução Normativa da Secretaria da Economia divulgada em dezembro do ano passado, o contribuinte com a placa de final 1 deveria pagar a segunda parcela no dia 24 de fevereiro. Agora passou para 2 de maio. O motorista com a placa de final 2 deveria pagar a segunda parcela em 3 de março. Agora a data é 3 de maio. Já o motorista com placa de final 3 pagaria a a primeira parcela em 3 de março. A nova data agora será 4 de abril.

De acordo com o subsecretário da Receita Estadual, Aubirlan Borges Vitoi, também foram alterados os prazos para o pagamento da segunda parcela. Agora, os motoristas com carros de placas finais 1, 2 e 3 tem até um prazo maior para fazer o pagamento do imposto e de licenciamento de 2022. O vencimento passou para maio, em dias alternados.

Os motoristas com placas final 7, 8,9 e 0 começam a pagar a primeira parcela em julho e a última a partir de setembro.

Calendário de pagamento do IPVA 2022

O Governo de Goiás enviou projeto de Lei para a Assembleia Legislativa para parcelar o IPVA em 10 vezes. Desta forma, outras mudanças no calendário poderão ser feitas caso o projeto seja aprovado.

Veja como está o calendário atual:

Final de placa – 1ª parcela – 2ª parcela – 3ª parcela

Placa final 1 – 27 de janeiro/ 2 de maio/ 2 de junho

Placa final 2– 3 de fevereiro/ 3 de maio/ 3 de junho

Placa final 3– 4 de abril/ 4 de maio/ 6 de junho

Placa final 4– 5 de abril/ 5 de maio/ 7 de junho

Placa final 5– 4 de maio/ 2 de junho/ 5 de julho

Placa final 6– 2 de junho/ 5 de julho/ 3 de agosto

Placa final 7– 5 de julho/ 3 de agosto/ 5 de setembro

Placa final 8– 3 de agosto/ 5 de setembro/ 4 de outubro

Placa final 9- 5 de setembro/ 4 de outubro/ 3 de novembro

Placa final 0– 4 de outubro/ 3 de novembro/ 30 de novembro