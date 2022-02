Shows e lugares para curtir o Carnaval 2022 em Goiás

O Carnaval 2022 já está a todo vapor em Goiás. Apesar de algumas prefeituras terem proibido a realização de eventos de rua e em locais públicos, os eventos privados ainda estão permitidos, desde que obedeçam todas as determinações de prevenção contra a Covid-19.

Por isso, se você está procurando um feriado com muito agito e música, Caldas Novas pode ser uma boa opção. Agora se objetivo é sossego, há cidades do interior goiano com ótimas opções de descanso. Confira!

Carnaval 2022 em Caldas Novas

Nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro, Caldas Novas recebe o Carna Verão, com shows de Gusttavo Lima, Hugo e Guilherme e João Gomes, Dj Guuga, Tarcísio do Acordeon e Vitor Fernandes, na Lagoa Termas Parque.

Os ingressos estão disponíveis de forma online no site Balada App e em pontos físicos. Os preços do passaporte para os três dias variam de R$ 290 a R$ 1.000. Serão dois dias de open bar, na sexta-feira e no domingo.

O show mais aguardado é do cantor Gusttavo Lima, que será realizado no domingo (28). De acordo com a prefeitura, o público deve apresentar passaporte de vacinação contra a Covid-19 ou teste negativo.

Rio Quente, um dos principais destinos turístico no feriado

Mesmo não realizando nenhum evento público, a Prefeitura de Rio Quente espera receber milhares de turistas para o feriado prolongado de Carnaval. Por isso, o município intensificou as ações de fiscalização na cidade, para impedir o avanço da Covid-19.

De acordo com o secretário de Turismo, Romero Machado, o último decreto da administração municipal determina que hotéis e clubes aquáticos funcionem com 90% da capacidade de ocupação. ”Em todos os locais o uso de máscara e de álcool em gel é obrigatório, conforme determina lei municipal”, explica.

Pirenópolis é sossego

Se o objetivo é sossego e calmaria, Pirenópolis pode ser um os destinos mais almejados durante o Carnaval. Isso porque a prefeitura anunciou que não concederá alvarás para eventos particulares, instalando assim a Operação Sossego.

Desta forma, quem for para a cidade poderá curtir a natureza, aproveitar os passeios culturais e gastronômicos da cidade. No momento, 22 cachoeiras estão abertas para visitação.