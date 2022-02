Casacor Goiás 2022 já tem tema, data e local definidos

A Casacor Goiás 2022, que acontece de 20 de maio a 5 de julho, no Flamboyant Shopping, terá o tema “Infinito Particular”. Assim, entre as novidades está a escolha do consagrado arquiteto Léo Romano para o projeto da fachada da mostra. Além disso, dois pontos de entretenimento já foram anunciados: o bar de tapas Juá, assinado pelo Chef Júnior Marinho e a cafeteria Doce Doce.

Durante reunião técnica sobre a Casacor Goiás 2022, que aconteceu na última semana, as realizadoras da mostra, Eliane Martins e Sheila de Podestá, falaram sobre o sucesso do evento em 2021. “Tivemos um recorde de público pagante em 2021. E nossos visitantes gostaram muito da comodidade e segurança que o shopping traz”, diz Eliane. Ademais, o curador da Casacor Goiás, Pedro Ariel, também participou da reunião.

Segundo as organizadoras, em 2022 a mostra terá cerca de 40 profissionais e 35 ambientes, com mais espaços abertos e muito verde. Dessa forma, terá novos talentos, bem como arquitetos consagrados. Assim, terá Leo Romano, Genésio Maranhão, Meire Santos e Nando Nunes. “Será uma mostra comemorativa e temos certeza que nosso talentoso elenco de profissionais entregará um evento inesquecível”, acredita Eliana.

Serviço: Casacor Goiás 2022

Quando: 20 de maio a 5 de julho de 2022

Onde: Flamboyant Shopping

Mais informações: @casacorgoias