Adolescente é apreendido após furtar armas da Delegacia de Araguapaz

Dois homens foram presos e um menor de idade apreendido por serem suspeitos de furtarem armas de fogo da delegacia de Araguapaz, cidade localizada na região noroeste do estado de Goiás, a cerca de 260 km de Goiânia.

Conforme informado por agentes da Polícia Militar de Goiás (PMGO), a ação aconteceu durante a noite. Apurações apontaram que outros três adolescentes teriam participado no caso, tiveram o ato infracional registrado, porém não foram apreendidos.

As informações referentes as circunstâncias do furto, bem como ele aconteceu e se no momento da ação havia alguém na delegacia não foram repassadas pelos policiais.

A prisão e apreensão dos suspeitos aconteceu no mesmo dia em que as armas foram furtadas. Junto com os investigados foram apreendidas cinco espingardas, munições, um telefone celular e uma arma de airsoft.

O caso segue sendo apurado, entretanto para não atrapalhar o andamento das investigações, a Polícia Civil de Goiás (PCGO) afirmou que não se manifestará sobre o caso até a conclusão do inquérito policial.

Entenda a diferença entre roubo e furto

Muitas pessoas acreditam que roubo e furto referem-se ao mesmo crime. Existem também aquelas que sabem que trata-se de infrações diferentes, mas empregar a nomenclatura de forma errada por não saberem diferenciar as ações. Pois bem, para acabar de vez com a dúvida de grande parte da população é preciso entender as diferenças entre as duas infrações.

Roubo – caracteriza-se como roubo a ação ilegal de natureza mais grave que o furto. Isto porque para ser enquadrado como roubo existe a necessidade de que a vítima que teve os seus pertences subtraídos tenha sido agredida ou ameaçada pelo suspeito. A pena pode variar de quatro a dez anos de prisão e multa.

Furto – considera-se por furto a ação infracional definida como subtração de bens, sem que haja qualquer tipo de violência física ou psicológica contra a vítima. Nestes casos a pena varia entre 1 a 4 anos de reclusão e multa.