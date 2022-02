Mulher é esfaqueada por ex-companheiro dentro de shopping, em Goiânia

Neste sábado uma mulher, que não teve a idade revelada, foi esfaqueada dentro de um shopping localizado em Goiânia. Conforme informações da Polícia Militar de Goiás (PMGO), o suspeito da tentativa de homicídio é o ex-companheiro da vítima.

Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver a mulher agachada no chão com uma faca cravada nas costas, próximo ao pescoço. O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) também esteve no local para prestar os primeiros socorros e ficou responsável por levar a vítima para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

Veja a imagem abaixo:

Como a mulher não teve a sua identidade revelada, o Dia Online não conseguiu mais informações sobre o seu estado de saúde. Entretanto, as equipes responsáveis por realizar o socorro afirmam que existe a necessidade de um procedimento cirúrgico. O suspeito de cometer o crime fugiu do local.

O atentado segue em investigação e a vítima deve ser ouvida em breve. O shopping onde o crime aconteceu não se manifestou sobre o caso.

Por quais crimes o suspeito pode ser responsabilizado?

Neste caso em específico podemos empregar ao suspeito a possibilidade de ser indiciado pelos crimes de lesão corporal, tentativa de homicídio e feminicídio. O julgamento dos crimes acontecerá mediante ao objetivo do autor, que será relevado mediante as investigações e apurações do processo.

Caracteriza-se como tentativa de homicídio a ação criminal de atentar contra a vida da vítima, objetivando causar a sua morte porém sem conseguir de fato tirar a vida da pessoa. Neste crime, após o atentado, pode haver a presença de lesão corporais, bem como o comprometimento da integridade física e da saúde do alvo, entretanto é importante ressaltar que não há morte.

Confere-se como lesão corporal todo e qualquer ato produzido pelo suspeito unicamente com a intenção de ferir ou lesionar a outra pessoa, atentando contra a integridade física ou saúde da vítima. Ações de autolesão não caracterizam-se como lesão corporal.

Já em relação ao crime de feminicídio, este é definido como um homicídio doloso contra uma mulher, apenas pelo fato da vítima ser alguém do sexo feminino. Em outras palavras, podemos dizer que é um crime de homicídio agravado pela simples razão da vítima ser do sexo feminino (razão de gênero).