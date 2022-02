Aluguel Social: cartões serão entregues em Aparecida entre dias 11 e 13 de março

Entre os dias 11 e 13 de março, o Governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Habitação (Agehab), entregará mais de mil cartões aos beneficiários do programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social, em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital.

Aparecida de Goiânia foi a primeira das 35 cidades atualmente em atendimento a receber os cartões, ainda em dezembro, poucas semanas após o lançamento do programa. As primeiras 500 famílias foram chamadas para entregar os documentos necessários para o requerimento, e as famílias aprovadas foram solicitadas para a entrega do cartão. Muitos deles já receberam seu terceiro depósito mensal do benefício.

O programa concede auxílio de R$ 350 por mês durante 18 meses, podendo ser prorrogado por igual período, conforme a necessidade. Os recursos são provenientes do Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (Protege), gerido pelo Gabinete de Políticas Sociais (GPS).

Inscrições para o programa Aluguel Social

Adiada desde janeiro deste ano, a 3ª edição do Mutirão Governo de Goiás, em Aparecida de Goiânia, também intensificará as inscrições para o programa Aluguel Social. Os candidatos também podem fazer a inscrição no site da Agehab.

O programa é voltado para famílias em situação de vulnerabilidade financeira, especialmente as que estão em fragilidade habitacional, coabitação ou mesmo correndo o risco de chegar à situação de rua. Os grupos prioritários são idosos, famílias com pessoas com deficiência e vítimas de violência doméstica. Também podem participar estudantes da UEG e bolsistas do ProBem.

Entre os critérios básicos estão situação de superendividamento, estar inscrito no CadÚnico do município e ser maior de 18 anos ou emancipado. O edital completo onde constam todos os requisitos e documentos exigidos para que o benefício seja concedido está disponível no endereço eletrônico da Agehab.