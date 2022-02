Filho viaja para curtir carnaval e deixa idoso trancado com água e bolacha, em Trindade

Um idoso de 97 anos foi resgatado pela Polícia Militar (PM), na tarde deste domingo (27/2), que recebeu uma denúncia anônima informando que ele estava trancado em uma residência pedindo socorro, no Setor Maysa, em Trindade, região metropolitana de Goiânia.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma vizinha ouviu o idoso, que vive acamado e necessita de cuidados especiais, pedindo água e gritando por socorro. Ela então ligou para o filho da vítima, de 36 anos, para comunicar a situação.

Informações da mulher apontam que, ao falar com o filho do idoso, ele disse que estava viajando, mas teria deixado uma garrafa de água e um pacote de bolacha para o idoso, que estava trancado sozinho na residência.

A vizinha então acionou a Polícia Militar para resgatar o idoso. Diante dos fatos, a equipe policial arrombou o portão e a porta da residência e encontrou o idoso deitado na cama pedindo por água. Segundo a PM, ele já está há dois dias sozinho.

Um vídeo gravado pela equipe policial que atuou na ocorrência mostra o momento que eles chegam na residência e resgatam o idoso. Veja abaixo.

Caso do idoso trancado com água e bolacha, em Trindade, deve ser investigado pela Polícia Civil

Populares ainda informaram à PM que o idoso já era maltratado pelo filho, que quase não ficava na residência, pois na maioria das vezes só chegava para dormir e saía novamente.

Após ser resgatado neste domingo (27), o idoso foi encaminhado para uma unidade de saúde, onde passou por avaliação médica. Posteriormente, ele ficou aos cuidados da vizinha.

Agora, o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil, através da Delegacia do Idoso, que já está tomando as providências legais contra os responsáveis pelo abandono do idoso.

Veja o vídeo do momento do resgate:

O filho do idoso não foi localizado, mas o espaço segue aberto para manifestação.