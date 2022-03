Homem é preso suspeito de matar tio a pauladas, em Inhumas

Um homem foi preso nesta segunda-feira (28/2) suspeito de matar o próprio tio a pauladas após um discussão por causa de uma geladeira, em Inhumas, na região central de Goiás.

De acordo com a Polícia Militar, os envolvidos estavam em uma chácara bebendo com outras pessoas quando a discussão começou. Irritado, o homem pegou um pedaço de pau e começou a agredir o tio.

O homem chegou a ser socorrido por pessoas que estavam no local, mas quando a equipe policial chegou constatou que a vítima já estava sem vida. Após o crime, o rapaz fugiu do local a pé, mas acabou sendo preso em uma região próxima à chácara.

À polícia, o homem confessou a prática do crime e disse que a motivação foi por causa da propriedade de uma geladeira. Ele segue detido no presídio do município.

A Polícia Técnico-Científica esteve no local para fazer a perícia e o recolhimento do corpo, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passa por exame cadavérico.

A Polícia Civil continua investigando o caso e aguarda o laudo da perícia e o depoimento de testemunhas para continuar com a apuração.

Como não teve o nome divulgado, o Dia Online não conseguiu contato com a defesa do suspeito para manifestação. O espaço segue aberto.

Além do suspeito de matar tio a pauladas, em outro caso, tio mata sobrinho com pé de cabra

Em setembro do ano passado, um homem de 50 anos foi preso após matar o sobrinho, de 27, com um pé de cabra, em Aragoiânia, região metropolitana da capital.

Informações apontam que o suspeito chamou o sobrinho para ir à fazenda onde trabalhava e no local houve uma discussão entre eles. Durante a briga, o sobrinho teria dado um soco no tio, que revidou com um golpe de pé de cabra na cabeça do jovem. Mesmo no chão, o tio contou à polícia que deu outros três golpes na cabeça dele.

Posteriormente, ele enterrou o corpo do sobrinho na mata. Quando a família começou a procurar pelo jovem, o tio se arrependeu, desenterrou o corpo e jogou em uma estrada vicinal, segundo a polícia. O cadáver foi encontrado no mesmo dia.