Preso suspeito de esfaquear ex dentro de shopping em Goiânia

Foi preso nesta terça-feira (1º), em Minaçu, no norte de Goiás, o homem suspeito de esfaquear a ex-companheira dentro de um shopping em Goiânia. O caso aconteceu no último sábado (26/2).

De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito foi identificado após compartilhamento de informações apontando que o homem já tinha familiares na cidade de Minaçu. No momento que foi detido, ele estava na Praia do Sol na companhia do irmão.

Após ser capturado, ele confessou o crime e alegou que a motivação seria ciúmes, pois não concordava com o término da relação. Diante dos fatos, ele foi preso e imediatamente e conduzido para a Delegacia e ao presídio, onde está à disposição da Justiça.

O caso aconteceu no sábado (26), quando a vítima chegava para trabalhar em um shopping localizado na Avenida Goiás Norte, no Setor Crimeia Leste, na capital. Ela foi atingida com um golpe de faca nas costas, socorrida e encaminhada para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage (Hugol), onde precisou passar por cirurgia.

Mulher esfaqueada por ex em shopping de Goiânia teve lesão na coluna

A mulher que sofreu o ataque do ex-companheiro relata que teve uma lesão na coluna e, caso o golpe tivesse atingido a coluna cervical, ela poderia ter ficado tetraplégica. “O médico falou que não sabe como eu não fiquei tetraplégica, que foi questão de milímetros”.

Imagem que circula nas redes sociais mostra a mulher agachada no chão com uma faca cravada nas costas, próximo ao pescoço. O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) também esteve no local para prestar os primeiros socorros.

Como não teve o nome revelado pela polícia, o Dia Online não localizou a defesa até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para futuras manifestações.