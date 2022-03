Após divulgação dos aprovados, saiba como participar da 2ª chamada do ProUni

O Programa Universidade Para Todos (Prouni) divulga nesta quarta-feira (2/3) a lista de primeira chamada com os selecionados para esta primeira fase de 2022. Através do programa diversos estudantes de baixa renda podem iniciar os seus estudos em faculdades particulares, através de bolsas de estudo integrais ou parciais com 50% de desconto.

As bolas integrais são destinadas à candidatos com renda bruta comprovada de até 1,5 salário mínimo, por pessoa. Já a bolsa parcial é para estudantes com até três salários mínimos por pessoa. Vale ressaltar que as vagas são destinadas à pessoas que tenham cursado o ensino médio completo em instituições de ensino da rede pública ou rede privada, desde que tenham cursado com bolsa parcial ou integral.

Neste ano o Prouni vem com uma novidade que estabelece uma pré-seleção de estudantes inscritos no programa considerando as ultimas duas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), para o ingresso em curso de graduação ou sequencial de formação específica. Entretanto, para usar o Enem, o estudante deve ter alcançado pontual mínima de 450 pontos, na média das notas, além de não ter zerado a redação.

Para aqueles candidatos que não foram aprovados na 1ª chamada, estes poderão concorrer, automaticamente, as vagas de 2ª chamada que terá a lista divulgada ainda neste mês de março. Se mesmo assim não for chamado, o estudante pode manifestar interesse na lista de espera através do site, nos dias 4 e 5 de abril.

Seleção ProUni 2/2022

Para a edição do segundo semestre, o Prouni visa ampliar o acesso de estudantes, não bolsistas, de escolar particulares. A possibilidade pode ser efetivada com a Medida Provisória (MP) 1.075/2021 que precisa ser transformada em lei, através do Congresso Nacional, até o dia 17 de março quando perderá o efeito. A medida se encontra em tramitação na Câmara, em caráter de urgência, seguindo para o senado em caso de aprovação.

Cronograma