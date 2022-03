Cia Corpo na Contramão faz programação especial voltada às mulheres

No mês das mulheres, a Companhia Corpo na Contramão oferece, gratuitamente, uma agenda de atividades com duas oficinas e uma apresentação de circo. Assim, no sábado (5/3), Lua Barreto estreia o solo “Ausência”, sobre uma mulher que perde precocemente o marido, vítima de Covid-19. A transmissão será às 20h, no canal da companhia no YouTube.

No domingo (6/3), às 14h, Thaisa Santoth oferece, presencialmente, uma oficina de dança circular no Espaço Esparta Arte e Cultura. Além disso, no dia 19 de março, Lua Barreto irá oferecer uma oficina de gestão cultural voltada para mulheres. Essa oficina será realizada virtualmente, pela plataforma Zoom, às 15h. O projeto RepresentAR-TE tem apoio da Lei Aldir Blanc 2021.

Mulheres no centro

O solo circense “Ausências”, apresentado por Lua Barreto, aborda a perda e o luto a partir de uma perspectiva feminina. Dessa forma, conta a história de uma mulher que sente o vazio de perder um companheiro vítima de Covid-19. “Sem despedida, sem um último olhar e sem sequer alguém ao lado para dividir a dor, esse solo é também uma homenagem a cada brasileiro que se foi durante a pandemia e um manifesto, para que eles não sejam esquecidos”, comenta a artista.

Na oficina da Companhia Corpo na Contramão dedicada apenas a mulheres, a artista Thaisa Santoth irá conduzir vivências de conexão e empoderamento. Dessa maneira, as ações serão feitas através de meditação ativa e dança circular sagrada, despertando o poder do sagrado feminino. “Dançando, podemos favorecer a alegria, espontaneidade, leveza, serenidade, beleza, paz e amorosidade diante da vida”, comenta Santoth sobre a atividade que será realizada presencialmente às 14h, no dia 6 de março.

Pensando na produção cultural voltada às mulheres, Lua Barreto irá conduzir uma oficina, ainda no projeto RepresentAR-TE, para compartilhar sobre como escrever um projeto cultural, viabilizar uma produção, tanto a partir de editais públicos quanto com iniciativas próprias.

A Companhia Corpo na Contramão encerra o mês de março, abrindo as portas de sua sede para que o público possa assistir ao vivo e gratuitamente ao ensaio do espetáculo “Interfaces Aéreas”, com Cauê Marques. O trabalho deve ser estreado ainda este ano. O ensaio será no dia 31 de março, às 20h, no Esparta Arte e Cultura, em Goiânia.

A Companhia

A Cia Corpo na Contramão tem 30 anos de atuação e um trabalho artístico e pedagógico respeitado e reconhecido. A companhia também oferece aulas, tanto para adultos quanto para crianças, de circo (trapézio, lira, tecido, acrobacias de solo), teatro e yoga, sempre respeitando protocolos rígidos de biossegurança.