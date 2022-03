Programa Água Social oferece subsídio de 50% na fatura; veja como participar

Estão abertas as inscrições para o programa Água Social, que oferece 50% de subsídio nas faturas para famílias em situação de vulnerabilidade. A iniciativa é uma parceria do Governo de Goiás com a Saneago.

Limitado ao consumo mensal de até 20 m³, o desconto incide sobre os valores da tarifa de água, coleta, afastamento e tratamento de esgoto e sobre a tarifa básica (Custo Mínimo Fixo).

Atualmente, 21.422 usuários já estão cadastrados no programa, mas o número pode passar para cerca de 128 mil com as novas alterações nos parâmetros para receber o benefício.

O subsídio é voltado exclusivamente para a categoria residencial. Os critérios para enquadramento incluem: cadastro ativo no banco de dados do CadÚnico, do Governo Federal, na faixa de renda per capita de extrema pobreza; e titularidade ativa na conta de água, sendo que só será possível a inclusão de uma única conta por CPF.

Como participar do Programa Água Social

O cadastro no Programa Água Social pode ser feito por telefone ou em atendimento presencial no Vapt Vupt. Para se cadastrar pelo telefone, é preciso entrar em contato com a Central de Relacionamento da Saneago, por meio do número 0800 645 0115. Já nas unidades do Vapt Vupt, é preciso agendar atendimento presencial através do site.

Para participar é preciso ter cadastro ativo no CadÚnico com renda familiar de até R$ 105 por pessoa; ser titular da conta de água na Saneago; e consumir até 20 metros cúbicos de água por mês.

Os documentos necessários para o cadastro são:

Se a conta já estiver em nome do beneficiário, bastam os documentos pessoais;

Caso contrário, é necessário efetuar a alteração de titularidade, apresentando também documento que comprove posse ou vínculo com o imóvel.

A duração do programa é de 12 meses e sua prorrogação deve acontecer com ajustes orçamentário e financeiro do Governo de Goiás.