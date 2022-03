Vídeo: motorista invade contramão, atropela motociclista e atinge dois carros, em Goiás

Um grave acidente foi registrado na noite desta terça-feira (1º) em Cromínia, no centro de Goiás. Um motorista invadiu a contramão, perdeu o controle do veículo, atropelou um motociclista e atingiu dois carros.

Segundo testemunhas, o condutor da caminhonete estava em alta velocidade pela Avenida Osvaldo Cruz quando atingiu o motociclista, que foi jogado na calçada a cerca de 100 metros.

O motociclista, identificado como Valdemar Alves de Lima, de 51 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local acidente.

Um vídeo de uma câmera de segurança registrou o momento do acidente. Imagens mostram quando as pessoas que estavam sentadas na calçada de um bar levantam assustadas. Não há informação se alguém se feriu. (Veja abaixo)

De acordo com a Polícia Militar, o condutor da caminhonete fugiu do local após o acidente, mas acabou sendo preso e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Piracanjuba.

Testemunhas ainda afirmaram à polícia que motorista havia ingerido bebida alcoólica antes de dirigir. Agora, o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil. A defesa do motorista não foi localizada.

Em outro caso, colisão entre carro e caminhão deixa dois mortos na GO-330

Duas pessoas morreram na noite desta terça-feira (1º) em um grave acidente envolvendo um caminhão e um carro de passeio, na GO-330, no km 141, entre Urutaí e Pires do Rio.

De acordo com a Polícia Militar, o veículo estava parado no acostamento quando o caminhão, que estava carregado de soja e trafegava no sentido contrário, bateu de frente com o carro.

Os ocupantes do carro, um homem, de 47 anos, e uma mulher, de 48, morreram ainda no local. Os corpos ficaram presos nas ferragens e foram retirados pelos bombeiros utilizando técnicas de salvamento terrestre. Após a retirada, os corpos ficaram aos cuidados das autoridades policiais.