Advogados são flagrados tentando repassar materiais ilícitos para detentos, em Goiás

Dois advogados foram flagrados, nesta quarta-feira (2), tentando repassar materiais ilícitos para detentos na Unidade Prisional Especial de Planaltina de Goiás. O flagrante ocorreu durante revista pessoal realizada antes do inicio do atendimento jurídico.

De acordo com a Diretoria Geral de Administração Penitenciária (DGAP), os advogados, de 22 e 24 anos, alegaram que seriam os responsáveis pelo repasse de itens de higiene a um preso que cumpre pena por receptação.

No momento da revista, segundo a direção do presídio, um dos advogados demonstrou muito nervosismo e, por isso, os agentes intensificaram o rigor na revista. Os materiais foram encontrados dentro de sabonetes, sendo um celular, um cabo USB e um isqueiro.

Diante dos fatos, a dupla foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil e os materiais interceptados foram colocados à disposição das autoridades policiais.

Além disso, a direção da unidade abriu procedimento administrativo interno para averiguação e aplicação das sanções disciplinares, na forma da lei, aos presos que receberiam o material. A Ordem dos Advogados do Brasil foi comunicada sobre o ocorrido.

“Esse rigor na segurança penitenciária responde às determinações do Governo do Estado, em consonância com as políticas de gestão da Secretaria de Segurança Pública e da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária”, ressalta Leandro Oliveira.

Em outro caso, vigilante é preso em flagrante ao tentar repassar materiais ilícitos para detentos

No último dia 23 de fevereiro, um vigilante penitenciário temporário foi preso em flagrante por suspeita de favorecimento real e porte ilegal de arma de fogo. O flagrante ocorreu no momento em que o servidor passou por revista pessoal antes de iniciar suas atividades na Casa de Prisão Provisória de Aparecida de Goiânia.

Com ele foram encontrados um celular, uma arma de fogo sem registro e outros acessórios eletrônicos. Ele afirmou que receberia uma quantia em dinheiro para fazer o repasse aos detentos.

O vigilante, que desde 2020 prestava serviço no sistema penitenciário goiano, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.