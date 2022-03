Feriado de Carnaval registra 37 acidentes com 28 feridos e 5 mortos, em Goiás

Dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF), divulgados na manhã desta quinta-feira (3/3), apontam que durante o feriado de Carnaval foram registrados 37 acidentes, deixando 28 feridos e 5 mortos em rodovias federais que cortam Goiás.

A Operação Carnaval foi realizada de 25 de fevereiro a 2 de março de 2022. Em comparação com o mesmo período do ano passado, o número total de vítimas e acidentes foi menor neste ano.

Ainda durante o feriado, foram registradas 4.983 autos de infração, sendo que 278 foram de motoristas flagrados dirigindo bêbados, 1.028 fazendo ultrapassagens proibidas e outros 142 usando o celular enquanto dirigiam.

Além disso, os policiais rodoviários federais ainda prenderam 41 pessoas pela prática de crimes diversos, registraram 50 ocorrências policiais e apreenderam 210 quilos de cocaína.

Uma das apreensões de drogas foi registrada na noite desta quarta-feira de cinzas (2), na BR-364, em São Simão, no sudoeste goiano. Na ocasião foram apreendidos 190 quilos de basta base de cocaína, causando um prejuízo de R$ 23 milhões ao narcotráfico.

Toda a droga estava escondida no assoalho da carroceria de um caminhão. O motorista afirmou que pegou a droga em Pontes e Lacerda (MT), na fronteira com a Bolívia, e entregaria em Uberlândia (MG). Pelo transporte, receberia R$ 30 mil. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia da polícia civil em São Simão.

Feriado de Carnaval em 2020 e 2021

No ano passado, os números foram relativamente maiores, em comparação com este ano. No total, 44 acidentes foram registrados, que deixaram 47 pessoas feridas e 4 mortas. Ainda, 45 pessoas foram notificadas por dirigir embriagadas, 25 por não usar o cinto de segurança, e 1.307 por realizar ultrapassagens em locais proibidos.

Durante o feriado de carnaval de 2020 a PRF em Goiás registrou 45 acidentes, que resultaram em 7 mortes e deixaram 64 feridos. Dados ainda mostram que, em 2020, a PRF conseguiu retirar das rodovias federais goianas 142 infratores que dirigiam embriagados. No carnaval de 2020, 668 motoristas foram flagrados em ultrapassagens indevidas.

A PRF salienta que dirigir sob o efeito do álcool reduz a capacidade de reação do motorista, colocando em risco a segurança de todos os usuários das rodovias. É preciso que toda a sociedade se conscientize de que beber e dirigir são atividades incompatíveis.