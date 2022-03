Festival de MPB dedicado a mulheres selecionará sete cantoras goianas

O projeto O Sentir Delas, um festival de Música Popular Brasileira exclusivo para mulheres, selecionará sete cantoras goianas para se apresentar no evento, que será on-line. Assim, as inscrições vão até o dia 15 de março. O objetivo é “enaltecer o fazer artístico produzido e executado por artistas goianas”. Além disso, oferecer a essas e outras mulheres estímulo, oportunidades, coragem e empoderamento.

O festival O Sentir Delas permite a participação de cantoras, musicistas, técnicas e até mesmo curadoras. Ademais, o evento também tem como proposta uma leitura moderna da MPB, com a presença da programação musical, do violão, do baixo e da percussão. Isso significa que cada cantora selecionada ou convidada fará sua própria releitura sonora de quatro músicas que melhor se identificam dentro desse universo. Cada show terá a duração aproximada de 15 minutos.

As artistas interessadas em participar do festival podem se inscrever neste link. A seleção será realizada entre os dias 15 e 17 de março, com curadoria das professoras de música Flávia Cruvinel e Gilka Martins. O resultado será anunciado no dia 18.

Assim, as cantoras selecionadas receberão o cachê de R$ 1,5 mil. Ademais, deverão estar disponíveis para ensaios com a banda e gravação dos shows no Espaço Zabriskie, em Goiânia, nas datas e horários agendados pela produção do festival. O projeto é viabilizado pela Lei Aldir Blanc 2021, por meio do Edital de Festivais e Eventos de Arte.

Mais sobre o festival O Sentir Delas

O Festival O Sentir Delas será transmitido nos dias 17 e 18 de maio, em formato on-line. As datas são declaradas Dia de Combate à Homofobia e Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, portanto, o evento também chamará atenção para os temas. Já como ação de acessibilidade, está prevista a transmissão em telão para as mulheres do Centro de Valorização à Mulher (CEVAM).

Além das sete cantoras selecionadas, subirão ao palco as artistas goianas convidadas Rainy Ághata e Sôila Steter. Todas estarão acompanhadas por banda formada por Isis Krisna, que é violonista, baixista, compositora, arranjadora e programadora musical, e também pela violonista Rebeca Barbosa e pela percussionista Amara Pinheiro.

A programação do Festival O Sentir Delas contará ainda com monólogo da atriz Ana Cristina, que soma mais de 35 anos de carreira. Dividida em duas partes, sua performance visa compartilhar, poetizar, discutir, refletir e expressar o que o sentir delas tem a transmitir. Durante a veiculação dos shows, as cantoras também estarão ao vivo no YouTube interagindo com o público.

Por fim, no mês de junho, uma roda de conversa com as cantoras selecionadas e as artistas convidadas debaterá “Os desafios de ser artista numa sociedade patriarcal”, com transmissão on-line pelo canal da Cereja do Cerrado no YouTube.