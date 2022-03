Fies libera renegociação de dívidas em atraso a partir da próxima segunda (7)

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) está oferecendo para mais de 1 milhão de estudantes a oportunidade de renegociação de dívidas junto ao programa. As negociações iniciam-se na próxima segunda-feira (7/3). De acordo com o Ministério da Educação, os beneficiários com mais de 90 dias de atraso no pagamento chega a 51,7% do total de estudantes, chegando a cerca de R$ 9 bilhões em prestações não pagas.

Como forma a auxiliar o aluno inadimplente, aqueles que possuem dívidas entre 90 e 360 dias de atraso, está sendo oferecido um desconto de até 12% no saldo devedor, bem como isenção de juros e multa e parcelamento em até 150 vezes. Para aqueles com mais de 360 dias de atraso, os descontos podem chegar a 86,5% do saldo devedor.

Em casos onde o estudante seja inscrito no CadÚnico ou seja beneficiário do Auxílio Emergencial, estão sendo oferecidos descontos de 92%, podendo parcelar o saldo devedor em até dez vezes. Os agentes financeiros do Fies são a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, sendo também os responsáveis pelas renegociações.

Após o pagamento do valor de entrada combinado no momento da renegociação, que corresponde a primeira parcela, o nome do responsável pelo contrato é retirado do cadastro restritivo de crédito. Vale ressaltar o valo mínimo das prestações é de R$ 200 e as operações podem ser realizadas integralmente através dos canais de atendimento disponibilizados pela Caixa e pelo Banco do Brasil.

Renegociação de contratos com os agentes financeiros

CAIXA

A quantidade de estudantes inadimplentes com a Caixa Econômica Federal, com contratos do Fies, chega a 800 mil. O valor da dívida média destes alunos é de R$ 35 mil. Como agente financeiro do programa, a Caixa está realizando a renegociação dos contratos de forma 100% digital e os interessados podem consultar no site do banco para verificar se estão aptos, ou não, a solicitar a renegociação de acordo com as regras estabelecidas.

Caso estejam aptos, os estudantes podem simular a renegociação. Um boleto referente a primeira parcela, ou parcela única, poderá ser gerado conforme a opção de pagamento escolhida pelo estudante. Para mais informações a Caixa disponibiliza o seu site e também o telefone de contato 0800 726 0101.

BANCO DO BRASIL

Já em relação ao Banco do Brasil, os inadimplentes chegam a mais de 500 mil alunos. Assim como na caixa, o agente financeiros está disponibilizando as renegociações de forma digital, através do aplicativo do banco. Para ter acesso a renegociação basta acessar o canal mobile, procurar pela opção Soluções de Dívidas e clicar em Renegociação Fies.

Através deste passo a passo, o estudante poderá verificar faz parte do grupo de pessoas que podem renegociar a sua dívida. Dentre as opções disponibilizadas pelo Banco do Brasil há a liquidação ou parcelamento da dívida, descontos concedidos, assim como os valores da entrada e demais parcelas.

A contratação pode ser feita também em qualquer agencia da financeira, mediante as mesma condições. Para mais informações, o aluno pode entrar em contato com o BB através dos seguintes portais de atendimento: site, WhatsApp (61-4004-0001) e Central de Atendimento (0800-729-0001).