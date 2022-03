Nova sede da Alego marca novo tempo para o parlamento estadual

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), Lissauer Vieira (PSB), entregou, nesta quarta-feira (2), a nova sede da Casa aos deputados, marcando um novo tempo para o parlamento estadual. “Isso fica como um legado da 19ª Legislatura e de outras que passaram.”, afirmou.

Na ocasião, Lissauer lembrou os desafios enfrentados para a conclusão da obra. “No nosso País temos desafios burocráticos que não nos permitem entregar as coisas na hora que planejamos. Mas Deus quis que entregássemos durante a minha presidência. Porém, não seria possível sem o trabalho feito pelos últimos presidentes: José Vitti e Helio de Sousa (PSDB)”, disse.

A 1ª reunião do plenário na nova casa será realizada hoje (3), a partir das 15h. Na prática, a sessão abrirá os trabalhos legislativos de 2022, obedecendo ainda os ritos das sessões ordinárias, com a leitura de um trecho bíblico, leitura da ata da sessão anterior, apresentação de matérias, Pequeno Expediente e Grande Expediente, além da Ordem do Dia.

Nova sede da Alego

Com espaço amplo e moderno, a nova sede da Alego é também uma homenagem a uma das personalidades políticas mais marcantes em Goiás: Maguito Vilela, que morreu no início do ano passado aos 71 anos, após ficar 83 dias internado lutando contra complicações causadas pela Covid-19.

O Palácio Maguito Vilela tem área total construída de 44.528,71 metros quadrados. Agora, a galeria do plenário foi ampliada e conta com capacidade para mais de 200 pessoas, facilitando assim o acompanhamento da população nas atividades desenvolvidas na Casa.

A estrutura possui também uma sala dedicada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ) e Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, dois miniplenários, um auditório com capacidade para 600 pessoas, 11 salas de comissões temáticas, cinco salas de reuniões, além de 44 gabinetes para os deputados, seis gabinetes dedicados à Mesa Diretora, mais Escola do Legislativo, restaurante-escola, lanchonetes, área de atendimento de saúde, departamentos administrativos e presidência.

Outro diferencial da nova Casa é a disponibilidade de estacionamento, contando com mais de mil vagas. Esta era uma das principais reclamações dos visitantes, em relação ao prédio anterior — Palácio Alfredo Nasser, na Alameda dos Buritis, Setor Oeste.

A nova casa marca um novo tempo para o parlamento estadual goiano. O prédio fica localizado no Park Lozandes, em Goiânia.