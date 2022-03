Proprietários podem escolher qual empresa fará a vistoria do veículo, em Goiás

Foi divulgado pelo Governo de Goiás que a partir desta quinta-feira (3/3), os usuários do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) poderão escolher a empresa responsável pela realização da vistoria do veículo. Desde o ano de 2015, as vistorias eram feitas apenas pela Sanperes, entretanto o Governo do Estado disponibilizou o agendamento com outras 50 empresas credenciadas.

Além das novas empresas já credenciadas, outras 100 estão na fase de credenciamento. A previsão é de que, no prazo de dois meses, o número de postos de atendimento do serviço chegue a 300 em todo estado de Goiás. Em relação ao valor o cobrado, a taxa máxima será de R$ 108 reais, valor praticado atualmente pela Sanperes. A expectativa é de que com a nova concorrência, haja uma redução nas taxas de vistoria.

O contrato firmado com a concessionária Sanperes foi encerrado no último dia 28 de fevereiro, após o Supremo Tribunal Federal (STF) declarar a inconstitucionalidade da concessão, no final do ano de 2020. Após a declaração do Supremo, foi iniciado o processo de transição para os credenciamentos.

Cobertura do serviço de vistoria em todo o Estado

Para conseguir atender todo o estado, Goiás foi dividido em 18 microrregiões que receberão a concessão de prestação de serviços. A ideia é que cada uma deles tenha pelo menos uma empresa que faça a vistoria veicular. O diretor de operações do Detran-GO, Juliano Bezerra, explica que “o Governo de Goiás está trabalhando para facilitar a vida do cidadão. Estamos estipulando um valor máximo para o serviço de vistoria, o que barateia o custo, além de diminuir o tempo de espera, com o aumento de empresas para fornecer o serviço no Estado”.

Vale ressaltar que a aprovação na vistoria é um pré-requisito obrigatório para a realização de alguns serviços oferecidos pelo Detran-GO, tais como a transferência de propriedade de veículo e transferência de município. Estima-se que, em todo Estado, sejam realizadas cerca de 57 mil vistorias por mês.

Como ficam os serviços após o credenciamentos das novas empresas

O processo de migração da Sanperes para o processo de credenciamento de novas empresas não deve causar impactos na continuidade da prestação de serviços aos usuários. Os agendamentos de vistoria devem ser feitos através do site do Detran-GO, na aba Veículos / Agendamento de Vistoria”.

No momento do agendamento deve-se escolher o município de realização do serviço, onde o site dará ao usuário as opções de empresas que prestam o serviço naquela localidade. Após a seleção da empresa, o usuário será redirecionado para a página da empresa escolhida para que o agendamento da vistoria seja finalizado.

As novas mudanças no sistema de agendamento permitem que usuário escolha a empresa que fique mais perto para ele ou aquela que oferece o menor preço, tendo em vista que o valor estipulado pelo Detran Goiás é o teto máximo para a cobrança do serviço. Em caso de reprovação do veículo, o proprietário tem 30 dias para realizar uma nova vistoria reaproveitando a taxa paga. A validade do laudo da vistoria também é de 30 dias.