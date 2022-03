Stock Car confirma corrida em Goiânia com presença de público

A Stock Car anunciou, nesta quarta-feira (2/3), o início da venda de ingressos ao público para a etapa de Goiânia. Assim, a etapa será realizada no Autódromo Internacional Ayrton Senna nos dias 19 e 20 de março. O evento também terá a abertura da temporada 2022 da Stock Series, categoria de acesso à Stock Pro, bem como a segunda etapa da Copa HB20.

Esta será a primeira vez, desde o início da pandemia, em março 2020, que a Stock Car irá realizar uma etapa com presença dos fãs em Goiânia. A última rodada dupla com público no Autódromo Ayrton Senna foi realizada em 24 de novembro de 2019. Nela, Gabriel Casagrande e Felipe Fraga venceram as duas corridas disputadas.

No dia 20 de março, a Stock Car competirá em Goiânia seis meses depois de uma das etapas mais emocionantes da história da categoria. Porém, a etapa não pôde contar com a presença do público. Em 19 de setembro de 2021, Ricardo Maurício venceu a corrida 2 com a imperceptível vantagem (a olho nu) de 0s010 (dez milésimos de segundo) para Thiago Camilo, o segundo colocado.

Protocolo para a corrida da Stock Car em Goiânia

A Stock Car seguirá um protocolo de segurança em conformidade com o decreto municipal. Dessa maneira, irá respeitar a lotação máxima de 60% da capacidade de acomodação do autódromo.

Pessoas com 12 anos ou mais devem possuir esquema vacinal completo (duas doses ou dose única). Ademais, todos deverão apresentar documento com foto original e comprovante da imunização contra Covid-19. Outras opções de comprovação são o teste RT-PCR ou ainda o teste rápido de antígeno para SARS-CoV2 com resultado negativo. Eles deverão ter sido realizados em até 48 horas antes do evento.

Ingressos

Os ingressos serão disponibilizados para o Setor Platô A, a área gramada com visibilidade para a pista, na reta dos boxes. Dessa forma, haverá permissão para entrada no autódromo com cadeiras de praia e guarda-sóis para acomodação no setor. O valor do ingresso é de R$ 100, com meia-entrada a R$ 50.

Todos os ingressos para a corrida da Stock Car em Goiânia serão válidos para os dois dias de evento, em 19 e 20 de março. Mais detalhes sobre o protocolo sanitário e compra de ingressos podem ser encontrados neste link.

Os ingressos podem ser adquiridos no Sympla. Além disso, sem a taxa de conveniência, é possível fazer a compra na bilheteria do próprio Autódromo Internacional Ayrton Senna. Os horários de atendimento serão no sábado (19/3), entre 9h e 17h. E no domingo (20/3), das 8h até o fim do evento.