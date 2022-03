Antes de morrer por raiva, gato morde 5 pessoas em Goiânia, diz Agrodefesa

De acordo com informações divulgadas pelo Laboratório de Análise e Diagnóstico Veterinário da Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa), um gato morreu após morder cinco pessoas em Goiânia. As apurações sobre o caso apontaram que a causa da morte do felino foi raiva, sendo este é o primeiro caso da doença em animais domésticos nos últimos seis anos, em todo Estado de Goiás.

O gerente responsável pelo laboratório de análise, Rafael Costa Vieira, disse que o gato morava na rua e que uma família havia resgatado o animal no fim do mês de janeiro. Em sua explicação, o profissional disse que o felino começou a apresentar sintomas de raiva no início do mês de fevereiro, período em que quatro familiares e uma médica veterinária teriam sido mordidos.

Rafael contou ainda que, após o início dos sintomas, o animal levou três dias para falecer. Desta forma, os sintomas começaram a aparecer no dia 3 de fevereiro e o gato morreu no dia 6, sendo encaminhado para a Zoonoses de Goiânia e posteriormente levado ao Laboratório de Análise e Diagnóstico Veterinário da Agrodefesa para passar por uma análise cadavérica. O laudo com a confirmação da causa da morte saiu na semana passada.

Conforme informações repassadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS), as pessoas que foram mordidas pelo gato passaram por avaliações médicas, foram medicadas e estão sendo monitoradas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde. A SMS afirmou ainda que profissionais técnicos em Zoonoses iniciaram uma ação de monitoramento e medidas de controle para identificar outros animais que não tenham sido vacinados contra a raiva, em um raio de 2km do local onde o caso aconteceu.

Vacinação contra a raiva

De acordo com a Agrodefesa, os últimos casos de raiva animal foram registrados em 2015 (cachorro) e em 2011 (gato), ambos em Goiânia, capital de Goiás. Entretanto, o responsável pelo laboratório informou também que o estado registrou alguns casos da doença, porém estes foram registrados em animais da cadeia de produção, mais especificamente em bovinos e equinos, além de morcegos.

Desta forma, é de sum importância ressaltar e explicar sobre a prevenção da raiva através da vacinação. Em Goiânia, a Unidade de Vigilância de Zoonoses e a Escola de Veterinária da Universidade Federal de Goiás (UFG) oferecem a vacina. Vale ressaltar que trata-se de uma doença que afeta todos os mamíferos, inclusive os serem humanos, e que a melhor forma de prevenção é a vacina, que pode ser oferecida na rede pública e privada.