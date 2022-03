Homem é preso pela segunda vez por maus-tratos contra animais, em Goiânia

A Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio do Grupo de Proteção Animal, realizou a “Operação Déjà vu” e prendeu, pela segunda vez, um homem suspeito de maus-tratos contra animais, em Goiânia. A operação foi realizada de forma simultânea em uma boate no Bairro Rodoviário, na capital, e na residência do suposto autor. O caso aconteceu nesta quinta-feira (3).

A operação foi deflagrada depois que uma mulher comunicou que, em julho do ano passado, foram apreendidos seis cachorros em situação de maus-tratos na boate. Na ocasião, o proprietário do local e responsável pelos animais foi preso em flagrante, mas acabou sendo liberado depois de passar por audiência de custódia. Ele ainda foi proibido de possuir animais.

Entretanto, a Polícia Civil recebeu novas denúncias de que no mesmo local havia outros animais em situação de maus-tratos, momento que foi novamente pedida da prisão preventiva do autor, que foi negada, e a busca e apreensão dos animais. Durante as buscas, os policiais constataram que o suspeito estava mantendo um cachorro de grande porte em sua propriedade em situações precárias.

De acordo com a corporação, o animal estava muito magro, infestado de carrapatos e ficava grande parte do tempo acorrentado em um local sem cobertura, exposto a sol e chuva.

Homem preso por maus-tratos contra animais foi multado pela AMMA

O homem negou ser responsável pelo animal, mas foram encontrados indícios que indicavam que o cachorro lhe pertencia. Diante dos fatos, ele foi preso em flagrante pela prática do crime de maus-tratos contra animais, cuja pena pode chegar a cinco anos de prisão. Ele se encontra à disposição do Poder Judiciário e aguarda audiência de custódia.

A ação teve apoio da Agência Municipal do Meio Ambiente (AMMA), que multou o proprietário também por maus-tratos.

O cachorro foi levado para o Abrigo Lar dos Animais, onde receberá os devidos cuidados, e poderá ser adotado após autorização judicial.