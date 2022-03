Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro: mais um marco turístico em Goiás; conheça 

Goiás recebe mais um marco turístico, o Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro Oswaldo Stival & Edith, que será inaugurado neste sábado (5/3), em Nova Veneza, que fica a cerca de 30 km de Goiânia. O evento contará com a presença de inúmeras autoridades, representantes da Embaixada Italiana no Brasil e toda a população veneziana.

A iniciativa é da família de Edith e Oswaldo Stival, casal que nasceu e cresceu na cidade, onde também se conheceram e se casaram. Eles são idealizadores e criadores do Festival Italiano de Nova Veneza, sendo descendentess direto dos primeiros italianos que chegaram à região em 1912 e deram origem à colônia dos italianos.

Oswaldo Stival é empresário e pecuarista e sempre manteve um vínculo com o município, onde já foi prefeito por dois mandatos e se tornou um grande benfeitor de obras sociais e culturais na cidade. Em 2012, ele recebeu o título de comendador direto do presidente da Itália, por causa do reconhecimento da cultura italiana no Brasil.

Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro

Atualmente, o Nova Veneza é uma das maiores representações da imigração italiana no Centro-Oeste Brasileiro, com mais de 60% de seus moradores sendo descendentes.

A face principal do Instituto é uma reprodução do Palazzo Ducale, ícone da cidade de Veneza, na Itália, e a outra representa as edificações típicas e charmosas dos canais venezianos. A obra conta com uma fachada em vidro de mais de 10 metros de altura e duas faces laterais distintas, com um total de 70 metros lineares.

“O edifício foi concebido para ser um atrativo turístico permanente não só pela cenografia italiana, mas também por um exclusivo e inédito show de luzes e músicas italianas, que estão previstos acontecerem semanalmente às sextas, sábados e domingos. Nos inspiramos nos espetáculos dos parques da Disney e no Show das Águas que acontece no Hotel Bellagio em Las Vegas”, adianta Edwaldo Stival, co-idealizador da obra e filho de Oswaldo Stival.

O local ainda abrigará um memorial para relembrar a trajetória da imigração italiana na região desde a origem no Vêneto, nordeste da Itália, até a chegada em Goiás.

Alessandro Stival, neto do casal que também foi vice-prefeito do município há alguns anos, afirma que o espaço fortalecerá o turismo e comércio local. “Ele será uma extensão do Festival no desenvolvimento de projetos, e uma forma de extrapolar a dependência do poder público na realização de um trabalho contínuo”.

Palazzo Ducale, na Itália

O Palazzo Ducale, situado na Piazza San Marco em Veneza, foi escolhido por ser um ícone da cidade, sendo atualmente o mais visitado pelos turistas. Sua obra começou no ano de 890 D.C. para ser sede do império veneziano, antes de ele ser incorporado à Itália. Sua arquitetura atual é do ano de 1380, combinando elementos bizantinos, góticos e renascentistas.

Já as casas de Veneza que foram simuladas na obra, são uma representação da arquitetura típica das construções às margens de seus canais e todo seu romantismo. No centro do monumento cenográfico, uma vitrine inclinada que lembra a quilha de um navio, simbolizando a imigração italiana e, ao mesmo tempo, a face moderna da edificação.