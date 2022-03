Morre adolescente que infartou dentro de escola onde estudava em Morrinhos

Morreu na tarde desta quinta-feira (3/3) o adolescente de 15 anos que sofreu um infarto dentro da escola onde estudava, em Morrinhos, no sul de Goiás. O falecimento aconteceu uma semana após o garoto ser transferido para um hospital em Goiânia, capital do estado.

A vítima deu entrada no Hospital Municipal de Morrinhos após a ser socorrido na instituição de ensino, no dia 22 de fevereiro, sendo transferido de hospital dois dias depois, mais especificamente no dia 24 de fevereiro. A informação sobre o óbito do estudante foi repassada pela Secretaria de Educação do município (Semed).

Segundo o batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), que atua em Morrinhos, o jovem que cursava o 5º ano do ensino fundamental e estava no intervalo de aulas, passou mal e desmaiou, sendo encontrado sem sinais vitais e com a pele fria.

Relembre o caso do menino que foi encontrado sem sinais vitais após infarto

O estudante passou mal no último dia 22 de fevereiro, sendo necessário que passar por internação após ter infartado dentro da escola municipal onde estudava, em Morrinhos. Ao ser encontrado, a vítima não apresentava sinais vitais e pulsação.

Apurações apontaram que o caso aconteceu durante o horário de intervalo de aulas, quando o menino se sentiu mal e desmaiou. Os primeiros socorros foram feitos pelos próprios funcionários da instituição de ensino até a chegada do Corpo de Bombeiros, que encaminhou o jovem até o hospital municipal da cidade.

Durante todo o percurso até o hospital, foi necessários que manobras de reanimação fossem feitas. Entretanto, os sinais vitais do garoto só foram reestabelecidos na unidade de saúde, junto à equipe médica que recebeu a vítima. De acordo com o CBMGO, o processo de ressuscitação durou cerca de 40 minutos.

Até ser transferido para um hospital de Goiânia, o estudante precisou ser mantido na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). A transferência foi feita para que novos exames fossem realizados, com a intenção de investigar as causas do infarto e apurar, a fundo, o estado de saúde do menino.