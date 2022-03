Orquestra Sinfônica faz concerto em homenagem ao Dia das Mulheres

O Teatro Goiânia receberá uma apresentação em homenagem ao Dia das Mulheres (8/3), às 20h, com um concerto da Orquestra de Cordas da Orquestra Sinfônica da capital. Assim, será executado um programa com obras de Vivaldi, Ponchielli e Chiquinha Gonzaga. A iniciativa é realizada pela Secretaria de Cultura de Goiânia (Secult Goiânia), com apoio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás).

Com cerca de 20 mulheres, a Orquestra de Cordas é formada por musicistas da Orquestra Sinfônica de Goiânia e da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás. Dessa maneira, o concerto terá regência da maestrina Raimora Karielly, que é violoncelista. Ela estará fazendo sua estreia na direção de uma orquestra.

Como solistas, participarão a flautista Sara Lima, a pianista Dalila Kaismer e as cantoras Anne Clarenci e Pâmela Calaço, que se revezarão frente à orquestra, mostrando o potencial e a força das mulheres no campo da música de concerto em Goiânia.

A apresentação no Teatro Goiânia será realizada com acesso limitado do público. Dessa maneira, seguirá os protocolos sanitários vigentes, além das orientações próprias adotadas pela direção do espaço. Poderão entrar, gratuitamente, até 430 pessoas, com o local abrindo às 19h15. A admissão será por ordem de chegada.

Mais sobre o concerto

O destaque do concerto da Orquestra Sinfônica em homenagem às mulheres no Teatro Goiânia são as obras de Chiquinha Gonzaga (1847-1935). Ela é compositora, instrumentista e maestrina brasileira. De origem afro, foi a primeira pianista do gênero “choro”. Além disso, é autora da primeira marcha carnavalesca, bem como a primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil. Dessa forma, a proposta é mostrar a crescente força das mulheres na música de concerto, em especial nas orquestras, um universo historicamente quase que exclusivamente masculino.

Cada dia mais as mulheres têm ocupado espaço na música de concerto ao redor do mundo. Inclusive, em postos de liderança como maestrinas. Goiânia foi pioneira ao formar a primeira Orquestra Sinfônica Feminina, que funcionou entre 1959 e 1961, por iniciativa da pianista Belkiss Spenciéri.

Serviço: Concerto da Orquestra Sinfônica de Goiânia em homenagem ao Dias das Mulheres | Teatro Goiânia

Quando: Terça-feira (8/3)

Onde: Teatro Goiânia – Rua 23, nº 252, no Centro

Horário: 20h

Entrada: Gratuita