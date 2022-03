Projeto visa instalar câmeras de segurança nos uniformes policiais, em Goiás

Na tarde desta quinta-feira (3/3) foi apresentado à Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) um projeto de lei que visa a obrigatoriedade de implantação de câmeras de segurança de vídeo e áudio nos uniformes dos policiais civis e militares em todo Estado de Goiás. O texto de autoria do deputado estadual Antônio Gomide (PT) foi protocolado durante a primeira sessão da Alego, neste ano de 2022.

A argumentação do parlamentar é que a medida é de suma importância para que o trabalho exercido pelos policiais seja transmitido com transparência das ações, bem como prevenção e garantia do uso legal e progressivo da força. O petista defendeu também que as câmeras tem a função de potencializar a confiança da população junto ao sistema de segurança pública, através do favorecimento de dados e legitimidade das ações das corporações.

Caiado diz que não é favorável às câmeras em uniformes policiais

Em recente entrevista concedida, o governador Ronaldo Caiado afirmou que é contrário à instalação das câmeras de segurança nos uniformes policiais. “Eu tenho de primeiro dar aos meus policiais gastos com condições de armamento, de qualificação para enfrentar bandido com ponto 50, para enfrentar bandido com tecnologia máxima que estão tendo. Os gastos são limitados”, declarou Caiado.

Uso de câmeras reduziu mortes causadas por policiais em 89%, em São Paulo

Usando como base um levantamento divulgado pela Folha de São Paulo, percebeu-se que após a implementação da medida, o índice de letalidade policial apresentou queda de 36% no número de mortes em confrontos policiais, no ano de 2021, em todo Estado de São Paulo.

Nos últimos sete meses do ano passado, as 18 unidades que fazem uso das câmeras de segurança nos uniformes tiveram uma diminuição de 85% na taxa de mortes.

É importante ressaltar que Goiás foi o único estado brasileiro a não diculgar o número de policiais e pessoas mortas durante os confrontos em 2020 e 2021.