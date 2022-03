Vila Cultural Cora Coralina recebe mostra “Fios. Desafios e Afetos”

A Vila Cultural Cora Coralina, no Centro de Goiânia, abre na próxima terça-feira (8/3), a partir das 17h, a mostra “Fios. Desafios e Afetos”, da artista visual Flavia Fabiana. Assim, a exposição ficará montada na Sala Antônio Poteiro até o dia 8 de abril.

Com curadoria de Selma Parreira, a mostra “Fios. Desafios e Afetos”, na Vila Cultural Cora Coralina, é composta por algumas séries em desenho, como retratos e autorretratos. Além disso, pinturas, fotografias, vídeos, instalação e objetos. E o principal material em que a artistas Flavia Fabaia trabalha atualmente é o cabelo humano.

Afeto e memória

No primeiro momento, o uso do cabelo como material artístico foi “para a representação no campo do afeto e da memória”. Dessa forma, foi feita a primeira série, intitulada “Retratos”, composta por desenhos expandidos criados a partir das mechas de cabelos doadas por pessoas ligadas à artista. O doador em questão decidia a quantidade e o tamanho a ser oferecido e a artista, por sua vez, criou a partir do que dispunha dessa doação. Este laço afetivo é fundamental para a poética da obra final.

Na série “Retratos Anônimos”, em que a artista compra a matéria, o laço afetivo deixou de existir. Ademais, na série “Pinturas”, desdobramento da anterior, a artista pensa o cabelo como pigmento, bem como manchas de cores em movimentos próprios.

Para os autorretratos, o que era uma rotina para a artista, se transformou em ato performático. Ao lavar seus longos cabelos, Flavia Fabiana coleta fios que se soltam ao se pentear, seleciona fio a fio e os transforma em linhas que originam os desenhos.

Assim, segundo a artista, é motivo de “muita felicidade” fazer a mostra “Fios. Desafios e Afetos”, a primeira individual na capital do Estado, na Vila Cultural Cora Coralina. “Um espaço muito importante no cenário artístico-cultural do Estado”, frisa Flavia Fabiana. “E para mim, abrir a sala Antônio Poteiro nessa Retomada Cultural, onde tantos nomes importantes já passaram, é maravilhoso. Me sinto honrada”, concluiu.

A artista

Flavia Fabiana é artista visual, natural de Anápolis. Atualmente vive e trabalha em sua cidade natal e em Goiânia. Além disso, é arte-educadora na Rede Municipal de Educação na capital. Desde que se percebeu artista, participa de grupos de estudos, acompanhamentos artísticos, exposições coletivas e salões de arte, como o 22º Salão Anapolino de Arte, 16º Salão Nacional de Jataí, Dialetos II no Centro Cultural São Paulo, Cartografia de Corpos Híbridos – Arte Sem Fronteira / Black Brazil Art e sua última exposição Do Write To Me – Miami Design District – Miami. FL. USA em janeiro de 2022.

Em 2019, realizou sua primeira individual “Entre Retratos” no Museu de Artes Plásticas de Anápolis. Dessa maneira, após um hiato dedicado à Arte-educação, Flavia Fabiana retoma as suas pesquisas, narrativas poéticas que derivam do tempo, da memória, do corpo e dos afetos.

Serviço: Abertura da mostra individual “Fios. Desafios e Afetos”, de Flavia Fabiana | Vila Cultural Cora Coralina

Quando: De terça-feira (8/3), até 8 de abril | Início às 17h

Onde: Vila Cultural Cora Coralina | Rua 23, esquina com a Rua 3 – Setor Central – Goiânia

Entrada: Gratuita