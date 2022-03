Após agressões e ameaça de morte, mãe denuncia o filho, em Goianésia

Um homem de 19 anos foi preso suspeito de agredir a própria mãe e destruir a casa dela. O caso aconteceu no município de Goianésia, localizado na região central do estado de Goiás, a cerca de 183 km de Goiânia, e o motivo das agressões teria sido porque o suspeito tentou pegar o celular da vítima e não conseguiu.

Apurações apontaram que a mãe foi agredida com diversos socos no rosto e que o jovem a teria ameaçado de morte utilizando uma faca. Imagens que circulam na internet mostram pedaços de cacos de vidro espalhados pelo chão da casa. A polícia informou que além de destruir vários objetos da casa, o suspeito teria atirado uma garrafa de bebida no pé da vítima.

Registro da ocorrência e prisão do jovem suspeito de agredir a mãe

O caso aconteceu na última quinta-feira (3/3), na Avenida Contorno, localizada no Bairro Dona Fica, em Goianésia. A ocorrência contra o jovem foi registrada pela dona de casa, na delegacia municipal da cidade. Durante o registro do caso, a mulher disse aos policiais que tem medo do filho e está cansada de ter que litar com o comportamento agressivo que o garoto tem apresentado devido ao uso de drogas.

De acordo com registros do boletim de ocorrência, após cometer o crime, o suspeito fugiu pulando o muro da casa e das residências próximas ao local. Entretanto as policiais conseguiram encontrar o jovem depois de realizarem buscas pelo bairro. Ao ser abordado, o homem resistiu à prisão desferindo socos, chutes e empurrões contra os policiais.

Desta forma, caso seja indiciado, o jovem pode responder judicialmente pelos crimes de resistência à prisão, violência doméstica com lesão corporal dolosa e ameaça. As investigações fim sob a responsabilidade da Polícia Civil de Goiás (PCGO), por intermédio da Delegacia Especializada Em Atendimento À Mulher (Deam) da cidade de Goianésia.