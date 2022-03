Vídeo: caminhonete “voa”, colide contra muro e invade quintal, em Nerópolis

Na madrugada deste domingo (6/3), uma caminhonete modelo S10 invadiu o quintal de uma casa, após colidir contra o muro da residência. O acidente aconteceu na na Av. JK, Setor Parque das Américas, no município de Nerópolis. De acordo com apurações preliminares o veículo estava em alta velocidade quando passou por um nivelamento na via e colidiu.

Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que o veículo “voa” em uma das principais avenidas da cidade, local onde o acidente aconteceu. Veja abaixo:

[custom_player src=’zoevideos.net/player/s16cb2b0a-e5ce-400e-a826-8353a2fbefb8′]

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), a colisão aconteceu por volta da 1h da manhã e, no momento do acidente, um casal estava no veículo. Quando as equipes de resgate chegaram, havia um homem de 42 anos, desacordado, fora do carro e uma mulher no interior da S10 com escoriações.

De acordo o capitão responsável pelo resgate, durante os primeiros socorros o homem de 42 anos acordou e foi encaminhado para hospital de Nerópolis. Já a mulher teve ferimentos leves e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para atendê-la.

Um homem morreu após colisão entre caminhonete e caminhão na GO-154

Na noite deste sábado (5/3) uma pessoa morreu após uma caminhonete colidir contra um caminhão na GO-154, zona rural do município de Santa Terezinha de Goiás. De acordo com informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), o motorista da caminhonete colidiu contra a traseira do caminhão que, no momento do acidente, estava carregado de areia.

Devido a gravidade do acidente, o condutor do veículo ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos, morrendo no local. Para que o corpo da vítima fosse retirado dos destroços, os bombeiros militares precisaram usar a técnica de desencarceramento, que consiste no processo de corte das ferragens para que a vítima possa ser resgatada.

Após a retirada do corpo, o mesmo ficou aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML) o município onde o acidente aconteceu. Para evitar novos acidentes, a equipe do CBMGO que atendeu a ocorrência fez a limpeza da via. Em relação ao motorista do caminhão, este não foi encontrado pela corporação, deixando o veículo na via onde o acidente aconteceu e não permanecendo no local.

Ainda não se sabe como o acidente aconteceu, entretanto a polícia técnico-científica fica responsável pela perícia para saber mais sobre as circunstâncias da colisão.