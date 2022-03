Alego promove exposição que conta trajetória do Legislativo de Goiás

A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) promove, em sua nova sede, em Goiânia, a exposição Alego – 187 anos de Goiás. Assim, conta a história do Legislativo estadual passando por todos os seus prédios, desde a Cidade de Goiás, bem como até o atual Palácio Maguito Vilela, no Park Lozandes, em Goiânia.

A mostra conta com o apoio do Museu da Imagem e do Som (MIS/Secult) e parceria com o Instituto Histórico e Geográfico de Goiás (IHGG). Dessa forma, reúne imagens e documentos sobre a trajetória do Legislativo estadual. Ela começa a ser desenhada a partir de uma Lei, aprovada durante o Império, que alterou a Constituição brasileira. Dessa maneira, é quando acontece o nascimento das atuais Assembleias.

A exposição na Alego é realizada em torno de marcos temporais. Assim, mais do que uma experiência cronológica, é um convite ao visitante para entender a importância do parlamento. Além disso, os marcos elencados remetem a contextos políticos e sociais e, em especial, evidenciam as transições vividas desde a Cidade de Goiás com destaque para as sedes já ocupadas pelo Parlamento.

Segundo os organizadores, Alego – 187 anos de Goiás é uma exposição sobre a Assembleia Legislativa, bem como sobre Goiás. Inclusive, a Assembleia Legislativa de Goiás quer disponibilizar, nos próximos meses , um tour virtual 360º da exposição. A viabilização acontecerá por meio de uma parceria com a equipe do Digital Lab da Universidade Federal de Goiás (UFG).

Alego Cultural

A Diretoria de Informação e Divulgação da Presidência da Alego, por meio da Seção de Atividades Culturais, está desenvolvendo projetos e atividades que consolidem o calendário cultural do Poder Legislativo goiano. Dessa maneira, segundo os organizadores, o foco “é na presença e participação da sociedade”.

Entre as ações estão a divulgação de editais para mostras fotográficas, de artesanato, música e pintura. Outro passo importante é a consolidação de um acervo institucional, multimaterial, que sirva como base de estudo e pesquisa sobre o Poder Legislativo. Também devem ser realizados ciclos de debates com especialistas, sobre temas diversos.

Serviço: Exposição Alego – 187 anos de Goiás

Quando: Até 3 de maio

Onde: Assembleia Legislativa de Goiás – Palácio Maguito Vilela, Avenida Olinda, Park Lozandes – Goiânia