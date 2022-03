Exposição em Aparecida reúne mais de 1 mil espécimes de orquídeas

Aparecida de Goiânia recebe, de 11 a 13 de março, a 15ª Exposição de Orquídeas e Rosas do Deserto, que reunirá mais de 1 mil espécimes da planta. O evento, que já integra o calendário anual da cidade, terá entrada gratuita e será realizado no Temae Beach Esportes e Eventos. O espaço fica ao lado do Anfiteatro Municipal.

Durante os três dias, a exposição de orquídeas em Aparecida de Goiânia funcionará das 9h às 20h. Assim, os visitantes terão oportunidade de conhecer e adquirir exemplares de diferentes regiões do país. Ao todo, serão oito expositores das cidades de Guararema (SP), São José do Rio Preto (SP) e Viçosa (MG). Além disso, de Goiânia, Senador Canedo e Aparecida de Goiânia.

As plantas serão vendidas a partir de R$ 15. Ademais, os visitantes poderão comprar vasos, substratos, adubos, bem como receber explicações sobre o cultivo das plantas.

Segundo a coordenadora da exposição de orquídeas em Aparecida de Goiânia, Marling Frauzino, no local serão cumpridas todas as normas sanitárias. “Vamos disponibilizar álcool 70% para visitantes e expositores e faremos aferição de temperatura. Também só será permitida a entrada e permanência das pessoas que estiverem usando máscara”, destacou a coordenadora.

O evento também tem o foco beneficente. Dessa forma, as primeiras 200 pessoas que chegarem ao local com dois quilos de alimentos não perecíveis, vão ganhar uma muda de orquídea e/ou de rosa do deserto, ambas sem flores. As doações arrecadadas serão encaminhadas para a Secretaria de Assistência Social do município que fará a destinação dos alimentos para entidades filantrópicas e famílias carentes.