Homem condenado por estupro no Maranhão é preso em Rio Verde

Um homem de 28 anos, condenado por estupro de vulnerável no Maranhão, foi preso no último sábado (5), na BR-060, em Rio Verde, região sudoeste de Goiás. A prisão foi feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com a corporação, o homem estava em um ônibus que saiu do Mato Grosso com destino ao Maranhão. Durante fiscalização, os policiais consultaram os sistemas policiais e verificaram que o homem era condenado por estupro de vulnerável pela justiça do estado maranhense.

Conforme relato do homem à PRF, em 2016, quando tinha 21 anos, se envolveu com uma adolescente de 13 anos em Caxias, no interior do estado do Maranhão. Neste ano, ele foi condenado pelo crime de estupro de vulnerável, como ele estava fora do estado maranhense, não pôde acompanhar o caso.

O suspeito, que é trabalhador rural, foi preso e conduzido à Central de Flagrantes local.

Outras ocorrências atendidas pela PRF no fim de semana

Neste final de semana a PRF registrou 17 acidentes que deixaram 13 pessoas feridas e uma morte nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás.

O acidente com morte foi registrado no início da noite de domingo (6/3) na BR-452, Km 182, município de Itumbiara, região sul de Goiás. Um homem de 57 anos morreu após bater em uma carreta.

A vítima conduzia uma motocicleta e seguia no sentido Bom Jesus de Goiás para Itumbiara quando colidiu frontalmente com uma carreta que seguia no sentido oposto.

Com o impacto, o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista do caminhão foi submetido ao teste de bafômetro, cujo resultado foi negativo.

Autuações

Ainda no fim de semana, a PRF fez 968 autuações de infrações de trânsito, sendo que 49 foram de motoristas ou passageiros que não usavam o cinto de segurança, 86 de condutores que realizavam ultrapassagens proibidas e outros 79 que foram flagrados utilizando o celular na direção. Além disso, 35 motoristas foram reprovados no teste de alcoolemia.

Os PRFs fiscalizaram 3.624 veículos e 3.561 pessoas que transitaram pelas rodovias federais goianas, sendo que 15 foram detidas por crimes diversos.