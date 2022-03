Idoso morre eletrocutado durante manutenção na rede elétrica, em Luziânia

Neste domingo (6/3) um eletricista, de 66 anos, morreu após receber uma descarga elétrica enquanto fazia a manutenção do padrão de energia da própria oficina. O caso aconteceu em Luziânia, município goiano localizado a cerca de 195km de Goiânia. O idoso morreu no local.

De acordo com informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), o idoso tinha experiência na função de eletricista e no momento em que ele realizava a mudança de instalação no padrão da própria oficina, foi surpreendido com a descarga elétrica que o levou a óbito.

Após acionada, a equipe de socorro se direcionou para atender a ocorrência, entretanto ao chegarem ao local, a vítima já estava sem vida. Os bombeiros recolheram o corpo e o mesmo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Luziânia.

Primeiros socorros em caso de choque elétrico

Saber o que fazer em casos de choque elétrico é de decisivo para salvar a vida da vítima, além de conseguir evitar queimaduras graves e parada cardíaca. Entretanto, é de suma importância avaliar a situação antes de iniciar o salvamento e ter o discernimento necessário para analisar a situação e não colocar em risco a sua vida também.

Deste modo, os primeiros socorros em caso de choque elétrico devem proceder da seguinte forma:

Corte ou desligue a fonte de energia. Atenção! Não toque na vítima; A vítima deve ser afastada da fonte elétrica utilizando materiais não condutores e secos, tais como madeira, plástico, panos grossos ou borracha; Ligue para o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) através do telefone 193 ou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência(SAMU), através do 192; Observe se a vítima está consciente e respirando;

Em casos onde a vítima: