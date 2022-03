Jovem é encontrada morta em apartamento e marido é suspeito do crime, em Anápolis

De acordo com registos da Polícia Militar de Goiás (PMGO) uma maquiadora de 26 anos foi encontrada morta dentro do apartamento onde morava com o marido, na cidade de Anápolis, localizada a cerca de 55 km da capital do estado. Os policiais e a família da vítima acreditam que a mulher tenha sofrido feminicídio após discutir com o marido.

O boletim de ocorrência relata que o suspeito do crime tem 28 anos de idade e que, após a discussão, ele teria solicitado um motorista de aplicativo e saído do condomínio por volta das 7h30 da manhã deste domingo (6/3). A ocorrência afirma também que o homem considerado como suposto autor do crime possui algumas passagens pela polícia, inclusive chegando a usar sistema de monitoramento eletrônico.

Corpo é encontrado pela Polícia Militar

Conforme informações da Polícia Militar, o corpo da maquiadora foi achado com duas perfurações nas costas. O porteiro do prédio onde o casal morava, localizado no bairro São Joaquim, foi quem acionou a corporação policial, a pedido da irmã da vítima. A cunhada do suspeito ligou para a portaria do edifício preocupada e pedindo ajuda, já que sabia da briga do casal e não conseguiu contato com os envolvidos.

Em um trecho da ocorrência é possível visualizar o relato da Polícia Militar dizendo que a mulher foi localizada deitada em decúbito frontal e sem sinais vitais. O boletim de ocorrência destaca que, apesar de se encontrada com duas perfurações nas costas, o local estava limpo e com algumas gotículas de sangue.

Ainda no domingo (6) a Policia Civil de Goiás (PCGO) e peritos da Polícia Técnico-Científica (PTC) foram acionados e estiveram no local onde a vítima foi encontrada para realizar a perícia da cena do crime.

O Dia Online não conseguiu contato com o suspeito ou com a sua defesa. Desta forma, o espaço segue aberto para que o mesmo possa se manifestar.