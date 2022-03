Prefeitura de Goiânia amplia salas para vacinação contra Covid-19

A partir desta segunda-feira (7/3), a prefeitura de Goiânia irá ampliar o número de salas disponíveis para vacinação contra Covid-19. Assim, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da capital passa a disponibilizar 72 salas. Além disso, foi alterada a imunização da crianças com idade acima de 5 anos. Antes, todas eram imunizadas em locais específicos, e agora serão vacinadas nos mesmos locais de adolescentes e adultos.

“Antes contávamos com 64 salas, e as crianças acima de 5 anos demandavam locais específicos para elas. Agora, temos 72 salas que atendem crianças, adolescentes e adultos”, explica o secretário municipal de Saúde, Durval Pedroso.

O horário de funcionamento de todas as unidades de saúde para vacinação contra a Covid-19 em Goiânia continua de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, sem a necessidade de agendamento. Ademais, aos sábados, as estratégias serão diferentes, com divulgação prévia pela SMS.

“Desde o início da Campanha de Vacinação contra Covid-19, definimos estratégias para que a população não tivesse dificuldade em se vacinar, como a maratona da vacinação em 24 horas, o drive-thru, Dia D e as unidades móveis, que percorrem por todas as regiões da cidade”, ressalta o prefeito Rogério Cruz.

A vacinação itinerante e nas escolas, onde mais de 3 mil estudantes da Rede Municipal de Educação já foram imunizados, serão mantidas. “Objetivo é aumentarmos o número de pessoas imunizadas. Já avançamos muito, mas ainda temos trabalho a fazer, até que alcancemos, de fato, toda população”, sintetiza.

O secretário Durval Pedroso lembra que, em relação à população com idade acima de 5 anos, 83,5% já tomaram a primeira dose. Também já foram imunizados 75% com a segunda dose e, desses, 20,3% receberam a dose de reforço. “Vale ressaltar que essa ampliação permitirá que moradores de Goiânia tenham oportunidade de se vacinar mais próximos de suas casas”, observa.

Documentos para vacinação contra a Covi-19 em Goiânia

Os maiores de 12 anos devem apresentar documento com foto, comprovantes de vacinação e endereço. Já as crianças de 5 a 11 anos precisam apresentar Cartão de Vacinação, certidão de nascimento ou CPF, e comprovante de endereço.

Pais e responsáveis legais que, por algum motivo, não possam levar a criança ao posto de vacinação contra a Covid-19 em Goiânia, devem preencher autorização para que outra pessoa a acompanhe. O termo, bem como a lista completa com as unidades, estão disponíveis no link do ImunizaGyn.