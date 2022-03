Prefeitura de Goiânia realiza feira em comemoração ao Dia da Mulher

Nesta terça e quarta-feira (8 e 9/3), a prefeitura de Goiânia promove a Feira de Talentos, em comemoração ao Dia da Mulher. Assim, serão comercializados produtos feitos por 35 mulheres. A exposição, que acontece das 8h às 18h, na Área de Convivência do Paço Municipal, faz parte da programação do projeto Goiânia por Elas, conjunto de ações em comemoração ao Mês da Mulher.

As expositoras comercializarão itens de artesanato, moda, joias, alimentação e bem-estar (massagem). Dessa forma, entre os produtos, estão tricô confeccionado por artesã com deficiência visual, moda afro e biojoias.

Os artigos comercializados na Feira de Talentos, em homenagem ao Dia da Mulher, são de pessoas que já recebem apoio da prefeitura da capital. Dessa forma, há expositoras que que expõem na Feira das Pretas e Feira do Lixo Zero. Ademais, de novas empreendedoras convidadas.

Programação do projeto Goiânia por Elas

A programação do projeto Goiânia por Elas continua até a próxima quinta-feira (10/03). Assim, na terça acontece o Dia da Beleza e Autoestima, no Senac Elias Bufáiçal, no Setor Aeroporto, das 8h às 18h. No mesmo dia, acontece a inauguração do Centro de Formação da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres (SMPM), às 10h, na sede da Secretaria, no Centro.

Já no dia 10 de março, ocorre uma mesa-redonda sobre superação e empoderamento, às 18h. O evento será no Centro Cultural Casa de Vidro Antônio Poteiro, no Jardim Goiás.

O projeto Goiânia por Elas é uma ação coordenada pela SMPM, com iniciativas da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas (SMDHPA), Procon Goiânia e Procuradoria Geral do Município, pastas lideradas por mulheres na capital.

Serviço: Feira de Talentos em homenagem ao Dia da Mulher | Prefeitura de Goiânia

Quando: Terça-feira (8/3) e Quarta-feira (9/3)

Horário: 8h às 18h

Onde: Área de Convivência do Paço Municipal – Avenida do Cerrado, nº 999, Park Lozandes