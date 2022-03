Secult Goiás realiza programação em homenagem ao Dia da Mulher

Em homenagem ao Dia da Mulher, comemorado nesta terça-feira (8/3), a Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás) preparou uma programação especial. Assim, a agenda tem exposição, cinema e música. Além disso, foi pensada como tema de conscientização e celebração ao “ser mulher” e sua importância para a evolução da sociedade.

O Arquivo Histórico Estadual vai apresentar as “Mulheres Na Impressa: Representações Femininas no Correio Oficial, Cidade de Goiás (1930-1936)”. Dessa forma, o videocast é apresentado pela mestre em História pela Universidade Federal de Goiás, Sávia Barros Diniz. E exibição acontece a partir das 14h, no YouTube da Secult.

Já o Cine Cultura, em parceria com a Secretaria-Geral da Governadoria (SGG), criou uma sessão especial em homenagem ao Dia da Mulher. Dessa maneira, no dia 8, às 10h, o cinema exibe o filme “100 Quilos de Estrelas”. A película é dirigida por Marie-Sophie Chambon. A programação é direcionada para as servidoras da Pasta.

Inclusive, os filmes atualmente em cartaz no Cine Cultura são todos protagonizados por mulheres. São eles, o drama alemão, Undine, e a obra A Mulher que Fugiu. Também estão na grade da sala os longas-metragens Fortaleza Hotel, dirigido por Daniel Nolasco, e Benedetta, do diretor Paul Verhoeven.

Mais da programação especial em homenagem ao Dia da Mulher da Secult Goiás

Já a Vila Cultural Cora Coralina,unidade da Secult Goiás, recebe a mostra “Fios. Desafios e Afetos”, da artista Flavia Fabiana. Ela utiliza cabelo humano nas obras. A exposição será aberta no dia 8, a partir das 17h, na Sala Antônio Poteiro. Assim, fica disponível para visitação até o dia 8 de abril.

No Teatro Goiânia, a Orquestra Sinfônica fará uma apresentação especial, também na terça-feira, às 20h, com entrada gratuita. O espetáculo leva ao palco o concerto de uma Orquestra de Cordas, composta exclusivamente por mulheres. A iniciativa tem apoio do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás) e é promovida pela Secretaria Municipal de Cultura.