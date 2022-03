Casa de Turismo recebe a Goiânia Mostra de Artesanato

A Casa do Turismo, no Centro da capital, recebe a Goiânia Mostra Artesanato, de 15 a 19 de março. Assim, a programação inclui a exposição de mais de 60 artesãos de diversos municípios do estado. Além disso, o evento terá apresentações culturais, oficinas de artesanato e palestra. Toda a programação é gratuita.

A abertura da Goiânia Mostra Artesanato será no dia 15 de março, às 9h30, com apresentação do Circo Lahetô. Eles, inclusive, retornam à mostra todos os dias com intervenções para alegrar o público. Ademais, na sexta-feira (18/3), a partir das 18h, a banda Zabumba Beach é quem se apresenta na mostra.

Durante o evento, haverá exposição e venda de artesanatos em palha de milho, cerâmica, fibra de bananeira, bem como capim do brejo, madeira, bambu e reciclados. Também serão expostos bordados, costura criativa e biscuit. A Goiânia Mostra Artesanato ainda conta com venda de polvilho, rapadura, conservas de pequi, pimenta, doces cristalizados, mel, frutas e verduras orgânicas.

Goiás está entre os 10 estados no ranking nacional de venda de artesanato. Dessa maneira, são mais de nove mil trabalhadores criativos cadastrados na plataforma do Sistema de Cadastro do Artesanato Brasileiro (Sicab).

Oficinas e palestra

A mostra, em Goiânia, terá oficinas para artesãos e todos aqueles interessados em aprender ou aprimorar habilidades artesanais. Assim, poderão participar gratuitamente, e sem a necessida de inscrições prévias. Na terça-feira (15/3), acontece uma oficina de palha de milho, com Fatinha, e de arranjos decorativos, com Waldira Rodrigues. Elas acontecem de 10h às 12h e das 14h às 16h. Ademais, na quarta-feira (16/3), Nise Moretti ministrará oficina de pintura em seda às 9h. Já Guaraci José de Freitas, faz uma oficina de cestaria em bambu, às 14h30.

Na parte da manhã de quinta-feira (17/3), a Goiânia Mostra de Artesanato terá oficina de reaproveitamento do vidro, com Maria Aline Pettersen. Às 14h30 será oferecida oficina de pintura em telha, com Nise Moretti, e de bolsas de fibras naturais, com Márcia Suriano. Além disso, a mostra é uma oportunidade para qualificar os artesãos. Dessa maneira, poderão participar também na quinta-feira, às 9h, da palestra sobre “Artesanato, economia criativa e regeneração”, com Décio Coutinho (Goiânia).

Na sexta-feira (18/3), às 9h, a Goiânia Mostra de Artesanato recebe o Mestre Guará, que realiza oficina de xilogravura, e Márcia Suriano, de artesanato em palha de milho. Às 14h30, Valmir Neves é quem conduz a oficina de modelagem em argila.

No sábado (19/3), às 9h, haverá uma oficina de Márcia Suriano. Ela oferecerá a oficina de tecelagem em fibra de bananeira. No mesmo horário, Dantas realiza a oficina de reaproveitamento do Cerrado.

Serviço: Goiânia Mostra de Artesanato | Casa do Turismo

Quando: De 15 a 19 de março

Onde: Casa do Turismo – Avenida Tocantins com Rua 30, nº839 – Centro