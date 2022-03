Devido à manutenção 6 bairros de Aparecida podem ficar sem água; saiba quais

Nesta terça-feira (8/3) a Companhia Saneamento de Goiás S.A. (Saneago) informou que seis bairros de Aparecida de Goiânia, Região Metropolitana da capital, poderão ficar sem água por conta de uma manutenção na rede de abastecimento de água do município. De acordo com a empresa, o serviço será executado na próxima quarta-feira (9) e quinta-feira (10).

Ainda conforme anunciado pela Saneago, trata-se da realização de uma limpeza e desinfecção das unidades de tratamento do Sistema Madre Germana I e II e no Sistema Jardim dos Ipês I e III. A responsável pelo abastecimento de água de todo Estado de Goiás, disse também que o retorno deve acontecer gradualmente, após a conclusão do serviço.

A previsão é de que na quarta-feira (9/3) a manutenção aconteça das 6h às 15h e que os bairros Jardim Isaura; Jardim Rio Dourado; Madre Germana I e Madre Germana II, fiquem sem água. Já a realização do serviço na quinta-feira (10/3) está previsto para começar as 5h30 e acabar as 14h, interrompendo o abastecimento de água no Residencial Jardim dos Ipês e Jardim dos Ipês III.

Dentre as informações concedidas pela Saneago, a empresa completou que a limpeza é realizada constantemente para manter a qualidade da água distribuída e ressaltou dizendo que os imóveis que possuem caixa d’água bem dimensionada não sentirão o desabastecimento decorrente do serviço.

A importância da qualidade da água para consumo

Para ser adequada para o nosso consumo, é de suma importância que a água seja de boa qualidade e limpa, caso contrário será prejudicial à saúde. Segundo dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo não tem acesso ao sistema de tratamento de água es esgoto, ficando expostas a doenças como hepatite, cólera, diarreia, disenteria, febre tifoide, pólio, entre outras enfermidades.

Dentre os agentes podem contaminar a água estão os agrotóxicos, metais pesados ou a presença de bactérias prejudicais à saúde. Uma grande quantidade de sódio e pH fora do recomendado também podem torna-la imprópria para consumo. Desta forma, a população deve ficar atenta às características de consumo, pois a água deve ser limpa, incolor, inodora e sem gosto.