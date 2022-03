Homem é preso suspeito de estuprar meninas de 9 e 14 anos, em Goiânia

Um homem de 35 anos foi preso preventivamente na tarde desta segunda-feira (7/3) suspeito de estuprar duas meninas, de 9 e 14 anos, em Goiânia. O cumprimento do mandado foi feito pela Polícia Civil, através da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

O caso foi descoberto na última sexta-feira (4), depois que uma denúncia foi feita à polícia. Conforme relato, o homem praticava diversos abusos sexuais contra uma criança de 9 anos, que eram cometidos desde quando a mesma tinha 3 anos.

Durante o cumprimento do mandado de prisão, a polícia ainda descobriu que na residência do investigado havia uma outra menor, uma adolescente de 14 anos, que estava em estado de vulnerabilidade social, agitada e com possível déficit cognitivo. A suspeita é que ela também sofria abusos desde os 12 anos.

De acordo com a Polícia Civil, uma das testemunhas afirmou que o suspeito é pessoa perigosa e fez outras vítimas, seja abusando ou agredindo, sendo que elas não denunciam por medo.

Suspeito de estuprar meninas de 9 e 14 anos também foi detido por tráfico de drogas

No decorrer das investigações a Polícia Civil constatou que o suspeito, que já havia sido preso por posse ilegal de arma de fogo em 2020, também estava realizando tráfico de drogas na região do Setor Residencial Vale dos Sonhos.

Na residência que era alugada pelo suspeito foi encontrada uma quantidade considerável de cocaína, dezenas invólucros, balança de precisão e outros objetos que comprovam o tráfico de drogas. Uma motocicleta que era utilizada na empreitada criminosa também foi apreendida.

Diante da gravidade dos fatos, foi representado ao Plantão Judiciário pela expedição de mandado de prisão preventiva contra o suspeito, o qual foi deferido e cumprido nesta segunda-feira (7) pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). A defesa do investigado não foi localizada.