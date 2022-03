Mostra de cinema O Amor, a Morte e as Paixões terá sessão gratuita

A mostra O amor, a Morte e as Paixões, que acontece a partir de 8 de abril, terá uma sessão gratuita na próxima sexta-feira (11/3), com o filme Licorice Pizza. Assim, a exibição acontece na Galeria CineX (antigo Banana Shopping), no Centro de Goiânia.

Licorice Pizza foi escolhido pelo curador da mostra O amor, a Morte e as Paixões, Lisandro Nogueira. O filme foi indicado ao Oscar, e dirigido por Paul Thomas Anderson, e traz a história de Alana Kane e Gary Valentine ao longo de suas vidas. Dessa maneira, tem a película aborda temas como amor, crescimento e tabus.

A 14ª edição da mostra O amor, a Morte e as Paixões acontece entre os dias 8 e 21 de abril. Dessa forma, sempre será realizada das 13h30 às 21h, em Goiânia, também na Galeria CineX. Serão exibidos cerca de 100 filmes ao longo dos dias.

Sobre Galeria CineX

Com o intuito de promover a cultura em Goiânia e valorizar o centro da cidade, a Galeria CineX chega com a proposta de trazer entretenimento de qualidade para a população goianiense. A Galeria é composta por cinemas, bomboniere, cafeteria, cervejaria e uma sala exclusiva para apresentações de teatro, música, mostras e todos os tipos de espetáculos. Além de suas instalações, o local ainda apresenta 3 palcos para manifestações culturais de todos os tipos.

Contando com 21 salas de cinemas distribuídas por Goiânia-Go, Luziânia-Go, Palmas-To, Catanduva-Sp e Ponta Grossa-Pr, o proprietário da Neo Investimentos, responsável pelas marcas Czar360 e Arquivo Total Adriano Oliveira, já está realizando o projeto de expansão dos cinemas CineX para o ano de 2022, levando a marca para Gurupi-To e São Luís-Ma, totalizando 30 salas quando as unidades forem inauguradas.

Serviço: Sessão gratuita da 14ª mostra de cinema O Amor, a Morte e as Paixões | Galeria CineX

Onde: Galeria CineX

Quando: 11 de março de 2022

Horário: 19h