21ª Goiânia Mostra Curtas abre inscrições para filmes

A 21ª Goiânia Mostra Curtas abre, a partir desta quarta-feira (9/3), as inscrições para filmes que desejam participar do evento. Assim, seguem até o dia 6 de abril e podem ser feitas pelo site www.goianiamostracurtas.com.br. Os inscritos serão analisados pela curadoria das mostras competitivas. Dessa maneira, a lista com os selecionados está prevista para ser divulgada até o dia 26 de abril, podendo haver prorrogação a critério da organização. A mostra acontece entre 5 de julho e 10 de julho de 2022, de forma totalmente on-line e gratuita.

Podem se inscrever obras audiovisuais de todos os gêneros, com duração máxima de 25 minutos. Porém, elas devem ter sido finalizadas a partir de janeiro de 2021. Ademais, devem ter cópia de exibição em formato solicitado pela plataforma digital. Ou seja, deverão seguir as especificações técnicas previstas no regulamento disponível no site oficial do festival. Excepcionalmente, poderão ser inscritos curtas-metragens produzidos em Goiás a partir de 2020.

As inscrições na 21ª Goiânia Mostra Curtas são gratuitas. Os filmes vencedores das mostras competitivas levam prêmios em produtos e serviços fornecidos por parceiros da indústria cinematográfica, com foco no incentivo à produção. O júri oficial que elegerá os vencedores é formado por realizadores, roteiristas, diretores, críticos e pesquisadores de cinema.

Este ano o festival terá três mostras competitivas: Curta Mostra Brasil, Curta Mostra Goiás e Curta Mostra Animação. Além disso, terá outras duas sem caráter competitivo. Assim, acontece a 20ª Mostrinha, voltada ao público infanto-juvenil, e também a Curta Mostra Especial, que a cada edição aborda temáticas relevantes do cotidiano. O objetivo é promover a reflexão, a representatividade e a discussão sobre o assunto escolhido.

21ª Goiânia Mostra Curtas

A 21ª Goiânia Mostra Curtas será on-line e gratuita. A edição de 2021 já aconteceu neste formato, devido às restrições impostas pela pandemia de Covid-19. O festival não acontecerá em sua tradicional data em outubro, pois o projeto foi aprovado no edital emergencial da Lei Aldir Blanc.

“A Goiânia Mostra Curtas é mais do que um festival, o evento se tornou um divisor de águas para o audiovisual em Goiás, trazendo à tona e levando para o Brasil tudo que o Estado tem a oferecer nesse setor. E em todos esses anos, a trajetória foi de luta, conquistas, aprendizados, formação de plateia e fomento à produção audiovisual”, ressalta a diretora-geral e produtora da Goiânia Mostra Curtas, Maria Abdalla.

A 21ª Goiânia Mostra Curtas inclui a exibição de filmes produzidos em 2021 e 2022, divididos entre as tradicionais mostras competitivas e não-competitivas. Além dos curtas-metragens exibidos ao longo dos seis dias de evento, a programação do festival envolve também diversas atividades formativas. Dessa maneira, acontecem o Laboratório de Roteiros Audiovisuais, oficinas, masterclass, palestra, debates, homenagem e outras atrações. As novidades da programação são disponibilizadas pelo site goianiamostracurtas.com.br e através das redes sociais do festival.

História

Com produções de todo o país, a Goiânia Mostra Curtas busca sempre “a valorização da representatividade e da regionalidade como linguagem, colocando em evidência a diversidade social, política, étnica e cultural brasileira”. Segundo os organizadores, são seguidos quatro pilares: a democratização do acesso ao audiovisual; a qualificação profissional; o estímulo à produção; e a formação de plateias para o cinema nacional.

A arte do cartaz da 21ª Goiânia Mostra Curtas é de autoria de Selon. O artista desenvolve murais e intervenções urbanas desde 2000, idealizando projetos em São Paulo, Goiânia, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Rio de Janeiro, entre outras cidades.

Assim, na criação do cartaz para esta edição da GMC, Selon propôs uma composição baseada em módulos intercambiáveis que representam desde os quadros dos filmes fotográficos até as imagens encontradas em aplicativos nas telas de celulares. O artista utilizou de suas experiências urbanas para criar composições geométricas e em cada módulo criado apresenta uma sequência de manifestações visuais recorrentes em seus trabalhos.