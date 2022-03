Confira o line-up completo do Festival Vaca Amarela 2022

O Festival Vaca Amarela 2022, que acontece nos dias 15 e 16 de abril, após ser adiado, divulgou o line-up completo desta edição. Assim, os principais nomes são a banda Dead Fish e as artistas Karol Conká e Gloria Groove. O evento acontece no Centro Cultural Oscar Niemeyer, que volta a receber festivais de música.

Na sexta-feira (15/4), primeiro dia do evento, tem shows de Gloria Groove, Disttopia e Guilhotina Guinle. Além disso, tocam Madu, Ousel e diversos djs.

No sábado (16/4), segundo dia do Festival Vaca Amarela 2022, os principais nomes do line-up são Karol Conká e a banda Dead Fish. Tocam ainda as bandas 7 Copas, Violins, Aurora Rules e o DJ Tubarão, com diversos convidados. Ademais, os grupos Dry, Overfuzz, Gasp e djs. AQUI você confere a programação completa.

Os ingressos para o Vaca Amarela 2022 continuam à venda e custam a partir de R$ 150 o passaporte, que dá direito à entrada nos dois dias do evento. Também é possível comprar entradas para cada um dos dias. Dessa maneira, o valor é de R$ 110 para sexta-feira (1º lote) e R$ 70 para o sábado (2º lote). O preço se refere à meia-entrada, que é conseguida com um comprovante, ou com a doação de 1kg de alimento não perecível.

SERVIÇO – Festival Vaca Amarela 2022 (20ª edição) |

Data: 15 e 16 de abril

Local: Centro Cultural Oscar Niemeyer

Ingressos: link

Mais informações: @festivalvacaamarela