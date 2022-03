Criança fica em estado grave após cair de brinquedo inflável, em Rio Verde

Nesta terça-feira (8/3) um menino de 4 anos caiu enquanto estava em um brinquedo inflável. Com a queda, a criança teve um ferimento na cabeça e se encontra internado em estado grave. O caso aconteceu em Rio Verde, município localizado no sudoeste do Estado de Goiás, a cerca de 232 km de Goiânia.

No momento do acidente, o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) precisou ser acionado para prestar os primeiros socorros. Ao chegar ao local, a equipe de resgate constatou que o menino sofreu um traumatismo craniano, sendo levado para a unidade de saúde da cidade onde o incidente aconteceu.

Devido a gravidade do caso, e por estar internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UIT), a vítima precisou ser transferida para um hospital de Anápolis, a 55 km de Goiânia. De acordo com um novo boletim médico, apesar de estar em estado grave, o paciente se encontra estável. A unidade de saúde informou também que a criança se encontra consciente, orientado e respira sem o auxílio de aparelhos.

O acidente aconteceu na Praça da Vila Mutirão, em Rio Verde, e os moradores do município disseram que os brinquedos infláveis são instalados no local todas as terças-feiras, devido a presença de uma feira livre.

De acordo com informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, uma amiga da família disse que o brinquedo em que o menino estava se moveu, o que acabou jogando a criança contra o guarda-corpo, porém a estrutura inflável não conseguiu suportar o impacto e a vítima foi jogada no chão.

O Dia Online não conseguiu descobrir quem era o responsável pelo brinquedo inflável no momento do acidente, desta forma não conseguiu solicitar uma posição sobre o caso. O espaço segue aberto para manifestação.

Como identificar casos de traumatismo craniano

Para identificar um caso de traumatismo craniano é preciso observar se a vítima apresenta os seguintes sinais:

Sangramento grave na cabeça ou rosto;

Saída de sangue ou líquido pelos ouvidos ou nariz;

Perda de consciência ou sonolência excessiva;

Náuseas intensas e vômitos incontroláveis;

Confusão, dificuldade para falar ou perda de equilíbrio.

Vale ressaltar que, geralmente, o traumatismo craniano acontece em situações onde a pancada na cabeça foi muito forte. Todavia, crianças e idosos podem ser acometidas pela situação mesmo com uma queda simples. Independente do caso, os primeiros socorros em situações traumatismo dizem respeito à: