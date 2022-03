Feira Goiânia por Elas reúne empreendedoras na Vila Cultural

A Feira Goiânia por Elas, que faz parte das ações do Mês da Mulher do Estado e da prefeitura da capital, terá uma edição na Vila Cultural Cora Coralina, na quinta e sexta-feira (10/3 e 11/3), das 10h às 19h30. A entrada é gratuita.

Direcionada para a população em geral, a Feira Goiânia por Elas irá reunir 25 empreendedoras. Assim, será possível encontrar moda, artesanato, arte, gastronomia, design e música. Expositoras da Feira das Pretas, das Entidades das Pessoas com Deficiência e do Lixo Zero também estarão presentes. Além disso, haverá oficinas, shows de talentos e palestras com temática feminina.

O evento é apoiado pela Secretaria de Estado de Cultura de Goiás (Secult Goiás), e uma iniciativa da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas (Smdhpa).

Programação

A programação de quinta-feira conta com oficina de Contação de Histórias, às 10h, e de Arte do Lápis de Cor, às 11h. Ainda tem show de talentos, a partir das 12h, e uma oficina de “A arte do fuxico”, às 14h. Ademais, uma roda de conversa sobre “Empreendedorismo e sobrevivência”, prevista para às 16h30. Para finalizar, às 18h tem lançamento da publicação “Livro em Branco ou Uma Mulher de 30 anos”, de Lidiana Reis.

Na sexta, a feira Goiânia por Elas tem, a partir das 11h, uma roda de conversa sobre “O direito da mulher e o combate à violência”. Às 12h, tem lançamento e sessão de autógrafos do livro “4 Razões para Sobreviver”, da autora Iraides Barbosa.

Além disso, tem roda de conversa com o tema “Um Novo Ciclo pela saúde da mulher”. Ainda tem roda de conversa sobre “Viver a Maternidade em 2022”, e, para finalizar, a feira tem um debate com o tema “Goiânia por Elas: inclusão, diversidade e empoderamento”.

Serviço: Feira Goiânia por Elas | Vila Cultural Cora Coralina

Quando: Quinta (10/3) e sexta-feira (11/3)

Onde: Vila Cultural Cora Coralina | Rua 3, s/nº – Centro

Entrada: Gratuita