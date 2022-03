Gêmeas siamesas passam por nova cirurgia preparatória para separação em Goiânia

As gêmeas siamesas Valentina e Heloá, de 2 anos, passam nesta quarta-feira (9) por nova cirurgia preparatória para a separação dos corpos. Elas nasceram unidas pela região do abdômen.

A cirurgia será realizada no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), em Goiânia, pelo cirurgião Zacharias Calil, especialista em separação de siameses. As meninas vão receber um expansor de pele. O pai delas afirmou que está confiante, e salientou que “Estamos com fé que vai dar um certo em nome de Jesus e doutor Zacharias”.

Esta é a terceira cirurgia preparatória desde o nascimento das meninas. No procedimento anterior, realizado no ano passado, elas rejeitaram os expansores. A primeira cirurgia foi feita também em 2021, para corrigir uma má formação no sistema digestivo.

De acordo com o Hecad, a expectativa é que em três meses as meninas tenham ganhando pelo suficiente para ajudar na cicatrização. A separação total dos corpos está prevista para ser feita no segundo semestre desde ano.

Além do abdômen, as gêmeas siamesas nasceram unidas pelo tórax, bacia, intestinos delgado e grosso, fígado e genitálias. Nascidas em São Paulo, atualmente as meninas e os pais moram em Morrinhos, na região sul de Goiás, para facilitar o atendimento médico.

Hecad

O Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (HECAD) foi inaugurado recentemente e oferta pronto-socorro 24 horas, assistência laboratorial, exames de diagnóstico por imagem e atendimento ambulatorial de diversas especialidades médicas pediátricas.

O local conta com capacidade de atendimento de 146 leitos. Desse total, 116 são de Unidades de Internação Clínica e Cirúrgica e 30 leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), sendo 10 destinados para os casos da Covid-19.

Além disso, o hospital também é preparado para prestar atendimento especializado às crianças e adolescentes vítimas de violência física e sexual por meio de um ambulatório que terá uma equipe altamente capacitada e formada por psicólogos, assistentes sociais e médicos com expertise e vivência nessa área.