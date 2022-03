Homem é preso após estuprar adolescente, filmar e divulgar imagens, em Bela Vista

Um homem foi preso suspeito de abusar sexualmente de uma adolescente de 12 anos, filmar o crime e divulgar as imagens nas redes sociais. O caso aconteceu na cidade de Bela Vista de Goiás, região metropolitana de Goiânia. Entretanto, a prisão do suspeito aconteceu no município de Aparecida de Goiânia, nesta terça-feira (8/3).

De acordo com informações repassadas pelo capitão do Grupo de Rádiopatrulhamento Aéreo (Graer/PM), o homem foi encontrado na casa de um filho. Em uma gravação feita pela equipe do Graer, o suspeito confessa o crime e diz informou ao familiar sobre o caso. Após a prisão, o homem foi encaminhado para o 4º Distrito de Polícia Civil de Aparecida de Goiânia.

O delegado responsável pela DP de Aparecida informou que o suspeito não ficou detido, pois não estava em situação de flagrante. Como o caso aconteceu em um município diferente do qual foi realizada a prisão, o caso será investigado pela delegacia de Polícia Civil localizada em Bela Vista de Goiás.

A assessoria de comunicação da Polia Civil de Goiás (PCGO) disse que o delegado responsável por investigar o caso, não irá se manifestar, por enquanto, e que mais informações serão repassadas no momento oportuno, de acordo com interesse das investigações.

Crime

O capitão do Grupo de Rádiopatrulhamento Aéreo esclareceu que o suspeito cometeu o crime de estupro no final do mês de fevereiro deste ano e que, há cerca de uma semana, estava escondido na casa do filho, localizada em Aparecida de Goiânia. Ainda de acordo com o militar, a principio, o homem negou o fato, entretanto nas filmagens feitas durante o ato sexual, ele filmou o próprio rosto. Após a divulgação das imagens na internet, o suposto autor do crime fugiu para se refugiar em outro município.

A identidade do suspeito não foi revelada pelos policiais, desta forma o Dia Online não conseguiu contato com a defesa. O espaço segue aberto, caso o suposto autor do crime queira se manifestar.