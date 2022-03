Mostra Kzulo 2022 terá as Riquezas de Goiás como tema

A Mostra Kzulo de Arquitetura, Decoração, Design e Paisagismo 2022 acontece em Goiânia, entre os dias 16 de setembro a 30 de outubro de 2022, e terá como tema as Riquezas de Goiás. Assim, os arquitetos e designers terão a oportunidade de usar sua criatividade para mostrar a cultura, o turismo, a economia, o esporte e a arte. Os ambientes serão montados em um local na Avenida T-3, no mesmo endereço da edição 2021.

A diretora do evento, Joseane Pereira, conta que a casa já está pronta para receber os novos ambientes. “Quando pensamos na Mostra Kzulo, a primeira coisa que vem à mente é que história vamos contar dessa vez. Dessa forma, queremos que os profissionais extrapolem seus limites para mostrar como nosso estado é forte. E que eles representem essa força com beleza e harmonia em seus espaços”, pontua.

Na Mostra Kzulo 2022, com tema as Riquezas de Goiás, o público vai se deparar com a flora do Cerrado. Além disso, com aspectos que remetem à fauna e à cultura. Manifestações como as Cavalhadas, a poesia e a música, bem como a arquitetura colonial e rural, muito presentes no dia a dia dos goianos, também são inspirações para os ambientes e a programação do evento.

Ambientes da Mostra Kzulo 2022

Os ambientes da Mostra Kzulo em 2022, em Goiânia, devem trazer elementos que falem do que torna o estado de Goiás especial: as Riquezas de Goiás. O objetivo é despertar a criatividade dos arquitetos que participam. “Será possível uma sala que representa a delicadeza das poesias de Cora Coralina? Um escritório que espelhe a pujança do agronegócio no estado? Quem sabe algum designer não queira homenagear Pedro Ludovico Teixeira?”, imagina a diretora.

Vale lembrar que muitas histórias já foram contadas pela Mostra Kzulo, que começou em 2017, em Anápolis. Dessa maneira, o evento vem se consolidando, segundo a organização, como uma experiência que “extrapola o conceito de mostrar tendências” e faz questão de se inserir num contexto cultural. Até aqui, já foram três edições: em Anápolis, uma em Goiânia e uma em Marabá, no Pará.