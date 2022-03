Nando Reis tem show confirmado em Goiânia; veja onde comprar ingressos

No próximo dia 14 de maio, Goiânia será palco para o show do cantor Nando Reis. Denominado como “Nando Hits”, o evento está previsto para acontecer no Centro de Convenções da PUC Goiás, localizado no Jardim Mariliza, a partir das 20 horas.

Com a promessa de embalar o público com diversos sucessos, o evento show contará com a participação especial de Arnaldo Antunes. Os ingressos podem ser adquiridos através da plataformas de vendas Alpha Tickets, e possuem valor a partir de R$100,00.

Vale ressaltar que, para participar do evento, o público deverá apresentar comprovante de vacinação com duas doses ou dose única com a Covid-19 ou teste PCR negativo para a enfermidade.

O Centro de Convenções da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) está localizado no Campus II da instituição de ensino, situado na Av. Engler, 507 – Jardim Mariliza, Goiânia.

Conheça a carreira de Nando Reis

Um dos integrantes da banda de rock denominada como Titãs, até o ano de 2001, Nando Reis deixou o grupo musical para seguir carreira solo. O cantor já produziu trezes álbuns em estúdio, duas compilações e dois álbuns ao vivo.

Cantor e compositor brasileiro, Reis é responsável por diversas composições que se tornaram um grande sucesso em sua própria voz e de grandes interpretes. Entre seus parceiros, temos nomes como Cássia Eller, Samuel Rosa, Marisa Monte, Gilberto Gil, Gal Costa, Anavitória, Melim, Duda Beat, entre outros, visando permanecer em contato com diversas gerações e ser um artista versátil.

No ano de 2012, o cantor decidiu gerir a própria carreira e escritório, tornando-se assim um artista independente, que busca ter um contato direto com os seus fãs através das redes sociais. Em 2018, Nando Reis passou a publicar vídeos semanais em seu canal do YouTube, bem como passou a criar conteúdos no seu Instagram e TikTok.

O artista é conhecido também por ser o compositor de grandes músicas de sucesso, tais como “Diariamente”, “All Star”, “O Segundo Sol”, “Relicário”, “Do Seu Lado”, “Luz dos Olhos”, “Por Onde Andei”, “Espatódea”, entre outras faixas.